Postul Adormirii Maicii Domnului începe mai devreme în 2026. De ce se schimbă data și ce reguli trebuie respectate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 14:50

Credincioșii ortodocși intră, la finalul lunii iulie, în Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din an. În 2026, postul începe însă cu o zi mai devreme ca de obicei, iar explicația ține de rânduiala bisericească.

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