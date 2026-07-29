Postul Adormirii Maicii Domnului începe mai devreme în 2026. De ce se schimbă data și ce reguli trebuie respectate

Credincioșii ortodocși intră, la finalul lunii iulie, în Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din an. În 2026, postul începe însă cu o zi mai devreme ca de obicei, iar explicația ține de rânduiala bisericească.
În mod obișnuit, Postul Adormirii Maicii Domnului se desfășoară în perioada 1-14 august, pregătind credincioșii pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată anual pe 15 august, relatează Click!.
În 2026, însă, prima zi de post este 31 iulie, nu 1 august. Schimbarea nu este una neobișnuită și a mai avut loc în anii 2024, 2020 și 2019.
Explicația este una prevăzută de rânduiala Bisericii Ortodoxe. Atunci când ziua de 31 iulie cade într-o zi de post (miercuri sau vineri), Postul Adormirii Maicii Domnului începe încă din această zi, pentru a păstra continuitatea perioadei de pregătire spirituală.
În 2026, 31 iulie este vineri, astfel că postul începe cu o zi mai devreme, iar 30 iulie este ziua de Lăsata secului, când credincioșii pot consuma alimente de dulce.
Cât durează și ce reguli alimentare presupune
Postul se încheie pe 14 august, iar pe 15 august este prăznuită Adormirea Maicii Domnului.
Este considerat unul dintre posturile mai aspre din calendarul ortodox. În timpul săptămânii, de luni până vineri, credincioșii se abțin de la consumul de carne, ouă, lapte și produse lactate, iar, potrivit rânduielii bisericești, nu se consumă nici untdelemn și vin.
Sâmbăta și duminica există dezlegare la untdelemn și vin.
Singura zi cu dezlegare la pește este 6 august, când este sărbătorită Schimbarea la Față a Domnului, una dintre marile sărbători ale Bisericii Ortodoxe.
Perioadă de rugăciune și pregătire sufletească
Dincolo de regulile alimentare, Postul Adormirii Maicii Domnului este dedicat rugăciunii, pocăinței și pregătirii sufletești. Tradiția ortodoxă îi îndeamnă pe credincioși să participe la slujbele religioase și să se spovedească și împărtășească înainte de sărbătoarea din 15 august.
Pentru mulți credincioși, această perioadă reprezintă un timp de reflecție și apropiere de valorile spirituale, în așteptarea uneia dintre cele mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului din calendarul ortodox.