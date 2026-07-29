Cheesecake cu jeleu de piersici, desertul-vedetă al verii. Rețeta răcoritoare care se prepară fără coacere

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 10:43

Dacă ești în căutarea unui desert ușor, cremos și răcoritor pentru zilele toride, cheesecake-ul cu jeleu de piersici este una dintre cele mai inspirate alegeri. Cu un blat crocant din biscuiți, o cremă fină de brânză și un strat aromat de jeleu din piersici proaspete, această rețetă este perfectă pentru mesele în familie sau ocaziile speciale.

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