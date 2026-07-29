Cheesecake cu jeleu de piersici, desertul-vedetă al verii. Rețeta răcoritoare care se prepară fără coacere

Dacă ești în căutarea unui desert ușor, cremos și răcoritor pentru zilele toride, cheesecake-ul cu jeleu de piersici este una dintre cele mai inspirate alegeri. Cu un blat crocant din biscuiți, o cremă fină de brânză și un strat aromat de jeleu din piersici proaspete, această rețetă este perfectă pentru mesele în familie sau ocaziile speciale.
Un desert de vară cu piersici proaspete și cremă fină
Cheesecake-ul cu jeleu de piersici combină textura crocantă a blatului din biscuiți digestivi cu o cremă catifelată de mascarpone și cremă de brânză, completată de un jeleu preparat din piersici bine coapte. Fiind un desert fără coacere, este ideal pentru sezonul cald, când preparatele rapide și răcoritoare sunt cele mai apreciate.
Ingrediente
Pentru blat:
250 g biscuiți digestivi
125 g unt topit
Pentru crema de brânză:
250 g mascarpone
500 g cremă de brânză
200 ml smântână dulce pentru frișcă, rece
100 g zahăr pudră
1 linguriță esență de vanilie
1 plic gelatină
Pentru jeleul de piersici:
700 g piersici
100 g zahăr
2 linguri amidon de porumb
1 linguriță esență de vanilie
frunze de mentă, pentru decor
Cum se prepară cheesecake-ul cu jeleu de piersici
Primul pas este pregătirea jeleului. Spală piersicile, îndepărtează sâmburii și mixează fructele până obții aproximativ 500 g de piure. Transferă piureul într-o crăticioară, adaugă zahărul amestecat în prealabil cu amidonul și esența de vanilie, apoi gătește compoziția la foc mic, amestecând continuu.
Când începe să fiarbă, verifică consistența punând puțin jeleu pe o farfurie rece. Dacă acesta rămâne ferm și nu curge, este gata. În caz contrar, mai lasă câteva minute pe foc, apoi lasă-l să se răcească.
Cheesecake/ Profimedia
Pentru blat, mărunțește biscuiții și amestecă-i cu untul topit până obții o compoziție omogenă. Tapetează forma cu hârtie de copt, distribuie uniform amestecul și presează bine cu fundul unui pahar. Pune blatul la frigider cât timp pregătești crema.
Prepară gelatina conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Amestecă crema de brânză cu zahărul pudră și esența de vanilie, apoi încorporează mascarpone. Separat, bate smântâna pentru frișcă până devine fermă și adaug-o treptat în crema de brânză. La final, încorporează gelatina, turnată în fir subțire, amestecând continuu.
Toarnă crema peste blatul răcit și nivelează suprafața. Adaugă jeleul de piersici, întinde-l uniform și lasă cheesecake-ul la frigider timp de câteva ore, până când se întărește complet.
Înainte de servire, desertul poate fi decorat cu frunze proaspete de mentă pentru un plus de prospețime și un aspect elegant. Cheesecake-ul cu jeleu de piersici este o alegere ideală pentru mesele de vară, fiind un desert echilibrat, aromat și ușor de pregătit.