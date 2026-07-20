Advertising
Advertising
Timp Liber· 1 min citire
Unde ieșim în săptămâna 20-26 iulie, în București. Spectacole, expoziții și ateliere de vară
spectacol de teatru
Primăria Capitalei a transmis o listă cu evenimentele culturale care vor avea loc săptămâna aceasta, până duminică.
Citește și
- 07:42Horoscop 20 iulie 2026. O zodie primește o veste importantă în timp ce unii nativii trebuie să fie atenți la bani
- 07:13Sărbătoare mare pe 20 iulie: Sfântul Ilie, prorocul focului și al ploii, cinstit. Ce nu e voie să faci azi
- 12:04Scandal în Grecia, după imaginile cu un ospătar care‑și servește clienții în apă – VIDEO
- 09:32Tarifele la închirieri pe termen scurt au explodat în Grecia. Prețurile, peste media europeană
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News