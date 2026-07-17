Sărbătoarea zilei: Sfânta Mare Muceniță Marina, ocrotitoare împotriva duhurilor rele

Publicat 17 iul. 2026, 07:15 Actualizat 17 iul. 2026, 07:26

În fiecare an, la 17 iulie, Biserica Ortodoxă o cinstește pe Sfânta Mare Muceniță Marina, una dintre cele mai iubite sfinte ale creștinătății. Ea a pătimit în timpul persecuțiilor declanșate de împăratul Dioclețian și este invocată de credincioși ca ocrotitoare împotriva duhurilor rele și vindecătoare a suferințelor sufletești și trupești.

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