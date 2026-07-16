Horoscopul zilei, 17 iulie. Astrele întorc foaia. O zodie își schimbă complet destinul

Publicat 16 iul. 2026, 23:53 Sursă eva.ro

Ziua de 17 iulie vine cu o energie care îi ajută pe mulți nativi să înțeleagă mai clar ce au de făcut. Unele zodii primesc răspunsuri printr-o discuție, o veste sau un gest neașteptat, în timp ce altele simt că trebuie să își schimbe atitudinea față de o situație care le-a consumat prea multă energie.

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