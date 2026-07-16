Gabriela Cristea spune adevărul despre cum a slăbit, de fapt. Vedeta a recunoscut că a făcut injecții și a vorbit despre reacțiile adverse

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 20:40

Gabriela Cristea a decis să lămurească unul dintre cele mai discutate subiecte din ultimele luni. După ce transformarea sa fizică a stârnit numeroase comentarii, fosta prezentatoare TV a recunoscut că procesul de slăbire nu s-a bazat doar pe regimul alimentar recomandat de nutriționist, ci și pe un tratament cu injecții pentru slăbit.

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