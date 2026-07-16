Gabriela Cristea spune adevărul despre cum a slăbit, de fapt. Vedeta a recunoscut că a făcut injecții și a vorbit despre reacțiile adverse

Gabriela Cristea a decis să lămurească unul dintre cele mai discutate subiecte din ultimele luni. După ce transformarea sa fizică a stârnit numeroase comentarii, fosta prezentatoare TV a recunoscut că procesul de slăbire nu s-a bazat doar pe regimul alimentar recomandat de nutriționist, ci și pe un tratament cu injecții pentru slăbit.
Vedeta spune că a ales acum să vorbească deschis nu doar despre rezultate, ci și despre efectele adverse pe care le-a resimțit în timpul tratamentului, pentru ca cei care iau în calcul o astfel de soluție să fie informați înainte de a lua o decizie.
Gabriela Cristea spune că lumea vorbește doar despre kilogramele pierdute
Într-un videoclip în care vorbește deschis despre experiența sa, Gabriela Cristea spune că majoritatea oamenilor sunt interesați doar de kilogramele pierdute și prea puțini întreabă ce efecte are tratamentul asupra organismului.
n mesajul publicat, Gabriela Cristea explică faptul că majoritatea oamenilor sunt interesați doar de rezultatele obținute și prea puțini întreabă ce presupune, în realitate, un astfel de tratament.
"Pe internet, toată lumea vorbește despre rezultate. Aproape nimeni nu vorbește despre prețul pe care îl poate plăti organismul.
De aceea am ales să fac acest video.
Nu ca să sperii pe cineva.
Nu ca să conving pe cineva.
Ci pentru că, atunci când împărtășești o experiență, cred că trebuie să o faci complet. Cu bune. Și cu mai puțin bune.
În ultimele luni am primit mii de mesaje de la oameni care mă întrebau doar cât am slăbit. Foarte puțini m-au întrebat cum m-am simțit.
Așa că astăzi am ales sinceritatea.
Vorbesc despre efectele adverse pe care eu le-am resimțit, fără să generalizez și fără să spun că aceeași experiență o va avea toată lumea. Fiecare organism reacționează diferit, iar orice tratament trebuie început doar la recomandarea și sub supravegherea unui medic.
Dacă povestea mea îl ajută măcar pe un om să ia o decizie în mod informat, atunci cred că a meritat să o spun.
Pentru că sănătatea nu înseamnă doar numărul de pe cântar. Înseamnă să înțelegi ce se întâmplă cu tine și să alegi responsabil".
A recunoscut că tratamentul poate avea reacții adverse puternice
Gabriela Cristea spune că a citit cu atenție prospectul medicamentului și că este conștientă că tratamentul poate provoca reacții adverse severe, însă subliniază că fiecare organism răspunde diferit.
"Într-adevăr, dacă luați prospectul, o să descoperiți că sunt o serie de efecte adverse care ar putea să apară într-o proporție mai mare sau mai mică, pentru că, știți cu toții, omul este diferit, de la un om la altul, fiecare reacționează altfel la tratamente. La fel se întâmplă și cu acest tratament. Pot apărea efecte adverse foarte, foarte agresive sau mai puțin agresive. Eu am fost în tabăra celor care nu au avut parte de multe efecte adverse. O să vă povestesc ce am pățit eu în perioada tratamentului."
Ce simptome a avut în timpul tratamentului
Fosta prezentatoare TV spune că, în cazul său, problemele au apărut doar în anumite momente și au fost de scurtă durată.
"În primul rând, vreau să vă spun că nu am avut parte de efecte adverse deloc, doar în două situații s-a întâmplat: atunci când am mâncat prost sau greșit, lucruri care nu fac bine organismului, în general, și de la care oricum poți avea reacții adverse de genul vărsături, diaree, balonări etc. Sau am avut același tip de reacție în momentul în care am trecut de la un dozaj mai mic la un dozaj mai mare și când am început efectiv tratamentul.
Dar organismul s-a reglat imediat și, în mai puțin de o săptămână, pentru că am mâncat și corect, și ce aveam eu nevoie în organism, organismul s-a reglat foarte repede și am reușit să mă întorc la un stil de viață normal și sănătos”.