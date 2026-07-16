Soiuri de trandafiri care înfloresc din primăvară până toamna târziu. Secretele unei grădini pline de flori luni la rând

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iul. 2026, 13:45

O grădină spectaculoasă, plină de trandafiri înfloriți din luna mai și până la primele brume, nu este imposibil de obținut. Alegerea unor soiuri cu înflorire repetată și respectarea câtorva reguli simple de îngrijire pot transforma orice curte într-un adevărat colț de paradis. Iată care sunt cele mai apreciate soiuri de trandafiri și cum îi poți menține înfloriți cât mai mult timp.

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