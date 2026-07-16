Soiuri de trandafiri care înfloresc din primăvară până toamna târziu. Secretele unei grădini pline de flori luni la rând

O grădină spectaculoasă, plină de trandafiri înfloriți din luna mai și până la primele brume, nu este imposibil de obținut. Alegerea unor soiuri cu înflorire repetată și respectarea câtorva reguli simple de îngrijire pot transforma orice curte într-un adevărat colț de paradis. Iată care sunt cele mai apreciate soiuri de trandafiri și cum îi poți menține înfloriți cât mai mult timp.
Ce sunt trandafirii cu înflorire repetată
Deși niciun trandafir nu poate produce flori pe tot parcursul anului în climatul temperat, există soiuri care înfloresc în mai multe valuri succesive, din primăvară și până la sfârșitul toamnei.
Acești trandafiri sunt cunoscuți drept remontanți, deoarece au capacitatea de a forma constant noi boboci după ce florile vechi se ofilesc.
Dacă beneficiază de lumină, apă și îngrijire corespunzătoare, aceste varietăți pot înfrumuseța grădina timp de aproape șase luni.
Cele mai rezistente soiuri de trandafiri
Printre cele mai populare varietăți se numără Knock Out, un soi apreciat pentru rezistența ridicată la boli și pentru întreținerea redusă. Acesta produce flori în nuanțe de roșu sau roz încă din luna mai și continuă să înflorească până spre sfârșitul toamnei.
O altă alegere apreciată este trandafirul englezesc, renumit pentru florile sale bogate, parfumul intens și culorile spectaculoase. Acesta oferă mai multe valuri de înflorire pe parcursul sezonului cald.
Pentru cei care își doresc garduri vii spectaculoase sau ronduri bogate în flori, soiul Bonica reprezintă o variantă excelentă. Acest trandafir de tip tufă produce un număr impresionant de flori și are o rezistență foarte bună la condițiile de mediu.
Cum să ai trandafiri înfloriți din primăvară până toamna
Pe lângă alegerea soiurilor potrivite, îngrijirea corectă este esențială pentru o înflorire continuă.
Una dintre cele mai importante operațiuni este îndepărtarea florilor ofilite. Tăierea acestora stimulează planta să producă noi boboci în loc să consume energie pentru formarea semințelor.
Trandafirii au nevoie de cel puțin șase ore de lumină solară în fiecare zi pentru a înflori abundent. De asemenea, udarea trebuie făcută direct la baza plantei, evitând stropirea frunzelor, pentru a reduce riscul apariției bolilor provocate de excesul de umiditate.
Alte sfaturi pentru o grădină spectaculoasă
Fertilizarea regulată în perioada de vegetație contribuie la dezvoltarea unor plante viguroase și la apariția unui număr mai mare de flori. Totodată, tunderea anuală și îndepărtarea ramurilor uscate ajută la regenerarea tufelor și la stimularea înfloririi.
Prin alegerea unor soiuri remontante și respectarea acestor recomandări, grădina poate rămâne plină de culoare și parfum din primăvară până la sfârșitul toamnei, oferind un decor spectaculos pe tot parcursul sezonului cald.