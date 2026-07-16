Dans incendiar la bară! O femeie a devenit virală după ce a încercat să execute câteva mișcări, dar și-a distrus apartamentul

O sesiune de antrenament care trebuia să fie obișnuită s-a transformat într-un incident spectaculos pentru o femeie din statul american Texas. În timp ce exersa mișcări de dans la bară chiar în propriul apartament, instalația s-a desprins, a lovit sistemul automat de stingere a incendiilor și a provocat o inundație în locuință. Întregul moment a fost surprins de camera de filmare și a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.
Exercițiul s-a încheiat cu o inundație
Asha Gilbert își montase telefonul mobil pentru a-și înregistra antrenamentul, însă lucrurile au luat o întorsătură complet neașteptată.
În timpul exercițiului, bara de dans s-a desprins din sistemul de prindere și a căzut lateral, lovind un sprinkler montat în tavan. Imediat, instalația de stingere s-a activat, iar apa a început să inunde apartamentul.
Imaginile o surprind pe femeie oprind înregistrarea și grăbindu-se să iasă din locuință în timp ce apa se revărsa în încăpere.
„Am rămas complet șocată”
Ulterior, Asha Gilbert a povestit că a fost copleșită de cele întâmplate și că nu și-a imaginat niciodată că un simplu antrenament ar putea provoca asemenea pagube.
Ea a mărturisit că primul gând a fost să își salveze câinele, aflat în apartament în momentul incidentului.
Din fericire, atât femeia, cât și animalul de companie au ieșit nevătămați din locuință, însă intervenția pompierilor a fost necesară pentru oprirea inundației și limitarea pagubelor.
A făcut haz de necaz după ce imaginile au devenit virale
După ce videoclipul a fost distribuit masiv pe internet, femeia a ales să trateze întreaga situație cu umor.
Ea a publicat un nou clip în care apare așezată pe un scaun, imitând stilul interviurilor din documentarele de succes, însoțit de un mesaj ironic.
În descriere, aceasta a glumit că se pregătește pentru un posibil documentar despre momentul în care a devenit celebră după ce bara de dans i-a declanșat sistemul automat de stingere a incendiilor.
Dansul la bară, tot mai popular ca formă de antrenament
În ultimii ani, dansul la bară a devenit o activitate sportivă practicată de tot mai multe persoane, fiind apreciat pentru beneficiile asupra forței musculare, flexibilității și echilibrului.
Specialiștii recomandă însă ca barele destinate antrenamentelor la domiciliu să fie montate conform instrucțiunilor producătorului și verificate periodic, pentru a evita accidentele provocate de o fixare necorespunzătoare.