Dans incendiar la bară! O femeie a devenit virală după ce a încercat să execute câteva mișcări, dar și-a distrus apartamentul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iul. 2026, 14:47

O sesiune de antrenament care trebuia să fie obișnuită s-a transformat într-un incident spectaculos pentru o femeie din statul american Texas. În timp ce exersa mișcări de dans la bară chiar în propriul apartament, instalația s-a desprins, a lovit sistemul automat de stingere a incendiilor și a provocat o inundație în locuință. Întregul moment a fost surprins de camera de filmare și a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

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