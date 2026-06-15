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Lifestyle· 1 min citire

Dans în Parlament, în plină criză politică

Dans în Parlament

Dans în Parlament

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 20:36
SursăRealitatea PLUS

În timp ce țara e în plină criză politică, în Parlament se dansează.

Țara e în criză, în Parlament se dansează

Imaginile surprinse arată un moment artistic tradițional la Casa Poporului, organizat cu ocazia Zilei Banatului Montan, în ciuda tensiunilor uriașe sociale și politice din societatea românească.

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