Produsul de rufe pe care medicii oncologi recomandă să-l eviți. Îl folosesc milioane de oameni în casă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 11:52

Balsamurile parfumate de rufe sunt folosite în multe case pentru haine mai moi și cu miros plăcut. Totuși, unii medici oncologi recomandă mai multă prudență în cazul acestor produse, mai ales atunci când sunt folosite des.

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