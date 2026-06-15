Produsul de rufe pe care medicii oncologi recomandă să-l eviți. Îl folosesc milioane de oameni în casă

Balsamurile parfumate de rufe sunt folosite în multe case pentru haine mai moi și cu miros plăcut. Totuși, unii medici oncologi recomandă mai multă prudență în cazul acestor produse, mai ales atunci când sunt folosite des.
Specialiști citați de publicația americană Parade spun că problema nu este folosirea ocazională a unui balsam de rufe. Îngrijorarea apare în cazul expunerii repetate, pe termen lung, la anumite substanțe care pot rămâne pe haine, pe lenjerii sau în aerul din locuință.
De ce recomandă unii medici prudență în cazul balsamurilor de rufe
Parfumurile sintetice pot conține substanțe greu de identificat pentru consumatori
Medicii atrag atenția mai ales asupra parfumurilor sintetice folosite în unele balsamuri de rufe și foi parfumate pentru uscător. Pe etichete, aceste ingrediente apar de multe ori sub denumiri generale, precum „parfum” sau „fragrance”. Din acest motiv, consumatorii nu pot ști întotdeauna exact ce substanțe se află în produs.
„Cancerul nu apare din cauza folosirii unei singure dată a unui produs. De regulă, este rezultatul unei combinații de factori care acționează de-a lungul anilor, inclusiv predispoziția genetică, stilul de viață și expunerile din mediu”, explică medicul oncolog Krushangi Patel.
Ce substanțe îi îngrijorează pe specialiști
Oncologul Mohamad Khair F. Khasawneh spune că unele produse parfumate pot elibera compuși organici volatili, mai ales atunci când sunt încălzite în uscător. În unele cercetări au fost menționate substanțe precum acetaldehida și benzenul, asociate în literatura științifică cu riscuri pentru sănătate în anumite condiții și la niveluri suficiente de expunere.
Medicii subliniază însă că folosirea unui balsam de rufe nu înseamnă automat apariția cancerului. Riscul depinde de mai mulți factori, inclusiv de cantitatea folosită, de cât de des este folosit produsul și de durata expunerii.
„Folosirea obișnuită a acestor produse nu cauzează în mod direct cancer. Riscul depinde de cantitate, frecvență și durata expunerii”, precizează Patel.
Substanțele din balsam pot rămâne pe haine
O altă preocupare este că balsamurile de rufe sunt făcute să rămână în fibrele textile după spălare. Spre deosebire de detergent, care este în mare parte îndepărtat prin clătire, balsamul rămâne pe haine pentru a le face mai moi și mai parfumate.
Astfel, expunerea poate continua după spălare, prin contactul pielii cu hainele sau lenjeria de pat. De asemenea, mirosul puternic al produselor parfumate poate fi inhalat în casă.
„Există două căi principale de expunere: inhalarea și absorbția prin piele. Aceste produse sunt concepute să rămână în fibrele textile”, explică medicul Khasawneh.
Ce alternative pot fi folosite în locul balsamului parfumat
Medicii spun că persoanele care vor să reducă expunerea la parfumuri sintetice pot renunța la balsamurile de rufe sau le pot folosi mai rar. O variantă simplă este alegerea unor produse fără parfum sau cu ingrediente mai blânde.
Printre alternativele recomandate se numără bilele din lână pentru uscător, care ajută la înmuierea hainelor și la reducerea electricității statice. O altă variantă este folosirea unei cantități mici de oțet alb la ciclul de clătire, acolo unde materialele permit acest lucru. Unele persoane folosesc și bile din folie de aluminiu în uscător pentru a reduce electricitatea statică.
Medicii spun că oamenii nu trebuie să intre în panică
Ideea principală este reducerea expunerilor inutile, nu teama
Specialiștii spun că aceste informații nu trebuie privite ca un motiv de panică. Scopul este ca oamenii să știe ce folosesc în casă și să poată lua decizii mai bune pentru sănătatea lor.
„Scopul nu este să trăim cu anxietate, ci să reducem expunerile inutile atunci când este posibil. Nu este un motiv de regret pentru cei care au folosit astfel de produse până acum, ci o oportunitate de a lua decizii mai informate pentru viitor”, afirmă oncologul Tracy Proverbs-Singh.
Medicii amintesc că nu putem evita complet toate substanțele chimice din jurul nostru. Totuși, putem reduce unele expuneri ușor de controlat, mai ales atunci când există alternative simple și la îndemână.