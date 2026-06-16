5 lucruri pe care trebuie să le faci după ce bujorii s-au ofilit pentru flori spectaculoase anul viitor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 12:15

Bujorii sunt printre cele mai îndrăgite flori de grădină, datorită florilor mari și parfumate care transformă orice curte într-un colț de poveste la începutul verii. Însă, după ce perioada de înflorire se încheie, îngrijirea plantei nu trebuie abandonată. Lunile de după înflorire sunt esențiale pentru ca bujorii să acumuleze energie și să ofere flori bogate în sezonul următor.

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