5 lucruri pe care trebuie să le faci după ce bujorii s-au ofilit pentru flori spectaculoase anul viitor

Bujorii sunt printre cele mai îndrăgite flori de grădină, datorită florilor mari și parfumate care transformă orice curte într-un colț de poveste la începutul verii. Însă, după ce perioada de înflorire se încheie, îngrijirea plantei nu trebuie abandonată. Lunile de după înflorire sunt esențiale pentru ca bujorii să acumuleze energie și să ofere flori bogate în sezonul următor.
Iată câteva lucrări simple care ajută bujorii să rămână sănătoși și să înflorească spectaculos anul viitor.
1. Îndepărtează florile uscate
Primul pas după trecerea florilor este eliminarea acestora. Florile ofilite consumă energie inutil, deoarece planta continuă să investească resurse în formarea semințelor.
Taie florile uscate împreună cu o parte scurtă din tulpină, dar evită să îndepărtezi frunzele verzi. Frunzișul are un rol important, deoarece prin fotosinteză planta își reface rezervele nutritive pentru următoarea înflorire.
2. Nu tăia frunzele prea devreme
Una dintre cele mai frecvente greșeli este tunderea completă a bujorilor imediat după înflorire. Chiar dacă florile au trecut, frunzele continuă să hrănească planta.
Lasă frunzișul să rămână verde pe tot parcursul verii. Abia toamna târziu, când frunzele se îngălbenesc și se usucă natural, acestea pot fi tăiate aproape de nivelul solului.
3. Hrănește planta după înflorire
După perioada de înflorire, bujorii au nevoie de nutrienți pentru a-și reface rezervele. O fertilizare moderată poate ajuta planta să dezvolte mugurii care vor produce florile din anul următor.
Este recomandată folosirea unui compost bine maturat sau a unui îngrășământ echilibrat pentru plante cu flori. Evită excesul de azot, deoarece poate stimula creșterea frunzelor în detrimentul florilor.
4. Udă corect în perioadele secetoase
Chiar dacă bujorii sunt plante rezistente, au nevoie de apă suficientă pentru a se dezvolta sănătos. În timpul verilor secetoase, udarea regulată ajută rădăcinile să acumuleze resurse pentru sezonul următor.
Este mai bine să uzi mai rar și mai abundent, direct la baza plantei, decât să umezești frecvent doar suprafața solului.
5. Protejează zona din jurul plantei
După înflorire, este momentul potrivit pentru a menține solul sănătos. Îndepărtează buruienile care concurează pentru apă și substanțe nutritive și poți aplica un strat subțire de mulci pentru a păstra umiditatea și a proteja rădăcinile.
Atenție însă: nu acoperi coroana plantei cu un strat gros de material, deoarece bujorii preferă să fie plantați relativ superficial și pot fi afectați de umezeala excesivă.
Un mic efort acum înseamnă flori spectaculoase anul viitor
Bujorii sunt plante longevive, care pot înflori zeci de ani dacă sunt îngrijiți corect. Secretul unei înfloriri bogate nu constă doar în îngrijirea din primăvară, ci mai ales în ceea ce faci după ce ultimele petale cad.
Cu puțină atenție în lunile de vară și toamnă, bujorii vor avea timp să-și refacă energia și să pregătească muguri puternici pentru un nou sezon plin de culoare.