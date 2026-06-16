Trucul cu sticla de apă pe care mulți turiști îl folosesc în hoteluri. De ce este recomandat să o arunci sub pat imediat după check-in

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 14:44

Siguranța în timpul călătoriilor este o preocupare tot mai mare pentru mulți turiști, mai ales pentru cei care călătoresc singuri. Un sfat devenit viral pe rețelele sociale promite o verificare rapidă a camerei de hotel imediat după sosire, folosind un obiect pe care aproape orice turist îl are la îndemână: o simplă sticlă de apă.

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