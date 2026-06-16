Trucul cu sticla de apă pe care mulți turiști îl folosesc în hoteluri. De ce este recomandat să o arunci sub pat imediat după check-in

Siguranța în timpul călătoriilor este o preocupare tot mai mare pentru mulți turiști, mai ales pentru cei care călătoresc singuri. Un sfat devenit viral pe rețelele sociale promite o verificare rapidă a camerei de hotel imediat după sosire, folosind un obiect pe care aproape orice turist îl are la îndemână: o simplă sticlă de apă.
Trucul a fost popularizat de o însoțitoare de bord și a stârnit numeroase reacții în mediul online, fiind considerat de mulți călători o metodă simplă pentru un plus de liniște și siguranță.
De ce să arunci o sticlă de apă sub patul de hotel
Esther Sturrus, însoțitoare de bord la compania aeriană olandeză KLM și creatoare de conținut pe TikTok, recomandă turiștilor să verifice camera de hotel imediat după cazare printr-un gest extrem de simplu: să rostogolească o sticlă de apă sub pat.
Potrivit acesteia, dacă sticla traversează complet spațiul de sub pat și apare pe partea cealaltă, înseamnă că nu există obstacole majore în acea zonă. În schimb, dacă sticla se oprește sau nu mai apare, este recomandată o verificare suplimentară.
Metoda este apreciată pentru faptul că permite inspectarea rapidă a spațiului fără ca turistul să fie nevoit să se aplece sau să privească direct sub pat.
Un truc de siguranță pentru cei care călătoresc singuri
Deși situațiile în care persoane necunoscute s-ar putea ascunde într-o cameră de hotel sunt extrem de rare, mulți călători preferă să ia măsuri suplimentare de precauție, mai ales atunci când se află într-o țară străină sau sunt cazați în unități necunoscute.
Specialiștii în călătorii recomandă, de asemenea, verificarea încuietorilor, a ferestrelor și a căilor de acces înainte de a se instala într-o cameră.
Trucul cu sticla de apă se înscrie în categoria verificărilor rapide care pot oferi o stare de confort și control asupra mediului în care urmează să petreci noaptea.
Ce trebuie să știi înainte să te alarmezi
Experții atrag atenția că o sticlă care nu ajunge pe partea cealaltă a patului nu reprezintă automat un semn de pericol. Sub pat pot exista obiecte depozitate de personalul hotelului, cutii, lenjerii de rezervă sau alte obstacole perfect normale.
De asemenea, este posibil ca sticla să nu fie împinsă suficient de puternic pentru a traversa întreaga distanță.
Din acest motiv, dacă observi că sticla se oprește, cel mai indicat este să verifici calm zona și să nu tragi concluzii pripite.
Trucul a devenit viral pe rețelele sociale
Sfatul oferit de însoțitoarea de bord a atras rapid atenția utilizatorilor de TikTok, unde videoclipul a generat numeroase comentarii și reacții.
Mulți internauți au apreciat ideea și au considerat-o o metodă ingenioasă de verificare a camerei, în timp ce alții au mărturisit că nu s-au gândit niciodată la un astfel de scenariu.
Indiferent de opinii, trucul continuă să fie distribuit de călători din întreaga lume și este văzut ca o măsură simplă care poate oferi un plus de siguranță și liniște în timpul sejururilor la hotel.
Cum îți poți verifica rapid camera de hotel
Pe lângă metoda cu sticla de apă, specialiștii recomandă câteva verificări de bază imediat după check-in:
testează sistemul de închidere al ușii;
verifică ferestrele și balconul;
localizează ieșirile de urgență;
asigură-te că seiful funcționează;
inspectează vizual camera înainte de a despacheta.
Aceste măsuri simple pot contribui la o experiență de călătorie mai sigură și mai relaxantă, indiferent de destinația aleasă.