Ceaiul rece fără zahăr, alternativa sănătoasă la sucuri și băuturi energizante. Cum îl prepari pentru hidratare și energie naturală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:18

Ceaiul rece preparat acasă, fără zahăr adăugat, poate fi o alegere mai sănătoasă decât băuturile răcoritoare îndulcite sau energizantele. Pe lângă faptul că ajută la hidratare, acesta poate contribui la reducerea senzației de oboseală și la menținerea nivelului de energie, datorită compușilor naturali din plante, precum polifenolii și, în cazul anumitor sortimente, cofeina.

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