Cele patru cuvinte pe care un călugăr de la Muntele Athos îi îndeamnă pe creștini să nu le rostească niciodată

Cuvintele pe care le rostim pot avea un impact mai mare decât ne imaginăm, iar unele expresii folosite aproape instinctiv ar trebui evitate, spune Cuviosul Paisie Aghioritul. Potrivit învățăturilor sale, există o formulare aparent nevinovată pe care mulți o folosesc atunci când se simt nedreptățiți, fără să conștientizeze semnificația ei duhovnicească.
Călugărul athonit îi îndeamnă pe credincioși să răspundă răului cu iertare și rugăciune, nu prin cuvinte care, chiar rostite politicos, pot ascunde dorința ca altcineva să fie pedepsit.
Expresia pe care Paisie Aghioritul o consideră un „blestem politicos”
Cuviosul Paisie Aghioritul vorbește despre expresia „Dumnezeu să le răsplătească!”, folosită adesea de cei care spun că pot suporta nedreptățile făcute de ceilalți.
În viziunea sa, această formulare nu reprezintă o binecuvântare, ci un mod indirect de a cere pedepsirea celui care a greșit.
„Sunt unii care spun că sunt sensibili şi au dragoste şi fineţe duhovnicească şi pot suporta nedreptăţile ce li se fac de către oameni, dar spun: «Dumnezeu să le răsplătească!». În viaţa aceasta toţi oamenii dăm examene pentru ca în cealaltă viaţă, cea veşnică, să ne învrednicim de Rai. Gândul îmi spune acest blestem politicos este sub nivelul de plutire duhovnicească şi nu îi este îngăduit creştinului să-l rostească, pentru că Hristos nu ne-a învăţat o astfel de dragoste, ci: «Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac!»”
Ce ar trebui să facă un creștin atunci când este nedreptățit
Paisie Aghioritul spune că atunci când cineva este vorbit de rău sau nedreptățit, nu ar trebui să caute răzbunarea și nici măcar să lase judecata în seama lui Dumnezeu prin astfel de expresii.
„Când suntem clevetiţi sau nedreptăţiţi fie de către oamenii superficiali, fie de cei vicleni, care au răutate şi strâmbă şi adevărul, dacă putem, este bine să nu dorim să ne îndreptăţim atunci când nedreptatea priveşte numai persoana noastră. Nici să spunem: «Să le răsplătească Dumnezeu!», pentru că şi aceasta este tot blestem. E bine să-i iertăm din toată inima noastră şi să rugăm pe Dumnezeu să ne întărească, astfel încât să putem ridica greutatea clevetirii şi să continuăm viaţa duhovnicească pe cât putem în ascuns.”
Iertarea, mai importantă decât dorința de dreptate
Potrivit călugărului de la Muntele Athos, oamenii care judecă și îi nedreptățesc pe ceilalți pot deveni, fără să știe, un prilej de întărire sufletească pentru cei care aleg să răspundă cu răbdare și bunătate.
„Oamenii care au ca tipic să judece şi să osândească pot continua să ne nedreptăţească, deoarece în felul acesta ne pregătesc mereu cununi de aur pentru viaţa cea adevărată. Fireşte, cei ce sunt aproape de Dumnezeu niciodată nu pot fi blestemaţi, pentru că nu au răutate, ci numai bunătate şi orice rău ar arunca cineva asupra acestor oameni sfinţiţi, se sfinţeşte, iar ei simt o bucurie mare şi tainică.”
În învățăturile sale, Paisie Aghioritul subliniază că adevărata putere a unui creștin nu constă în a cere pedepsirea celor care i-au greșit, ci în capacitatea de a ierta și de a răspunde cu dragoste chiar și în fața nedreptății.