Cele patru cuvinte pe care un călugăr de la Muntele Athos îi îndeamnă pe creștini să nu le rostească niciodată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 22:02

Cuvintele pe care le rostim pot avea un impact mai mare decât ne imaginăm, iar unele expresii folosite aproape instinctiv ar trebui evitate, spune Cuviosul Paisie Aghioritul. Potrivit învățăturilor sale, există o formulare aparent nevinovată pe care mulți o folosesc atunci când se simt nedreptățiți, fără să conștientizeze semnificația ei duhovnicească.

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