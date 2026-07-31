Tartă cu prune și scorțișoară. Rețeta de sezon pe care merită să o încerci

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 12:45

Prunele sunt printre cele mai apreciate fructe ale sfârșitului de vară, iar o tartă pregătită cu ele este desertul ideal pentru întreaga familie. Cu un aluat fraged, umplutură suculentă și o aromă discretă de scorțișoară, această rețetă este ușor de preparat și poate fi servită atât caldă, cât și rece.

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