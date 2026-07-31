Tartă cu prune și scorțișoară. Rețeta de sezon pe care merită să o încerci

Prunele sunt printre cele mai apreciate fructe ale sfârșitului de vară, iar o tartă pregătită cu ele este desertul ideal pentru întreaga familie. Cu un aluat fraged, umplutură suculentă și o aromă discretă de scorțișoară, această rețetă este ușor de preparat și poate fi servită atât caldă, cât și rece.
INGREDIENTE:
MOD DE PREPARARE:
Pentru început, trebuie să pregătești aluatul. Într-un bol încăpător, amestecă făina cu zahărul și un praf de sare, apoi adaugă untul rece, tăiat în cubulețe. Frământă ingredientele cu vârful degetelor până obții o compoziție cu aspect nisipos. Încorporează oul și frământă ușor, doar cât să se lege aluatul. Dacă este prea uscat, poți adăuga una-două linguri de apă rece. Formează o bilă, învelește-o în folie alimentară și las-o la frigider timp de aproximativ 30 de minute.
Apoi, spală bine prunele, îndepărtează sâmburii și taie fructele în jumătăți sau în sferturi, în funcție de dimensiunea lor. Amestecă zahărul brun cu scorțișoara într-un bol separat, pentru a avea toppingul pregătit.
Ulterior, scoate aluatul din frigider și întinde-l pe o suprafață ușor înfăinată, până obții o foaie suficient de mare pentru forma de tartă. Așază aluatul în tavă, presează-l ușor pe fund și pe margini, apoi înțeapă baza din loc în loc cu o furculiță. Presară uniform amidonul sau grișul peste aluat, pentru a absorbi sucul lăsat de fructe în timpul coacerii.
Așază prunele una lângă alta, cu partea tăiată în sus, astfel încât să acopere întreaga suprafață a tartei. Presară deasupra amestecul de zahăr brun și scorțișoară, astfel încât fructele să se caramelizeze frumos în timpul coacerii.
Coace tarta în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de 40-45 de minute, până când marginile aluatului devin aurii, iar prunele sunt moi și ușor caramelizate.
La final, lasă tarta să se răcească în tavă timp de 15-20 de minute înainte de a o scoate. O poți servi simplă, pudrată cu zahăr sau alături de o cupă de înghețată de vanilie ori de frișcă, pentru un desert și mai gustos.