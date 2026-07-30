Zodiile care își vor găsi sufletul pereche în luna august. Destinul le pregătește cea mai mare surpriză

Publicat 30 iul. 2026, 20:05 Sursă eva.ro

Pentru câteva zodii, luna august 2026 nu aduce doar zile de vară și vacanțe, ci și șansa unei întâlniri care le poate schimba complet viața. Astrele anunță o perioadă favorabilă începuturilor sentimentale, iar pentru unii nativi, persoana mult așteptată poate apărea exact atunci când nu mai există nicio așteptare.

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