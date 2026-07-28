Horoscop 29 iulie 2026. Trei zodii primesc vești uriașe după conjuncția Soare-Jupiter în Leu

Conjuncția dintre Soare și Jupiter în Leu, programată pentru 29 iulie, este considerată un moment favorabil pentru mai multe zodii. După o perioadă cu provocări și situații dificile, trei semne zodiacale ar putea avea parte de schimbări importante spre finalul lunii.
Pe 29 iulie, Soarele formează o conjuncție cu Jupiter în Leu, un eveniment astrologic asociat cu optimismul, oportunitățile și reușitele neașteptate. Pentru Capricorn, Fecioară și Scorpion, finalul lunii ar putea aduce vești bune, rezolvări și perspective noi.
Capricorn
Capricornii sunt recunoscuți pentru disciplină, perseverență și disponibilitatea de a munci constant pentru obiectivele lor. Guvernați de Saturn, acești nativi tind să fie organizați și concentrați, chiar și atunci când rezultatele întârzie să apară.
La finalul lunii iulie, eforturile depuse în ultima perioadă ar putea fi răsplătite. Pot apărea oportunități care să ajute la depășirea unor blocaje financiare sau profesionale, inclusiv un câștig neașteptat ori o veste favorabilă legată de bani.
Fecioară
Pentru Fecioare, perioada următoare poate marca ieșirea dintr-un interval obositor, încărcat de griji și provocări. Nativii care au avut de gestionat probleme complicate ar putea începe să vadă soluții clare.
Finalul lunii iulie poate veni cu sentimentul unui nou început. Unele situații care păreau greu de rezolvat se pot simplifica, iar Fecioarele pot avea ocazia să își recapete echilibrul și să se bucure de mai multă liniște.
Scorpion
Scorpionii sunt obișnuiți să treacă prin situații dificile fără să renunțe ușor, însă ultimele luni le-ar fi putut testa serios răbdarea. Conjuncția Soare-Jupiter poate aduce un moment de cotitură, mai ales în plan profesional și financiar.
Acești nativi pot primi o veste importantă sau o propunere care le schimbă planurile. Printre posibilități se numără un loc de muncă mai bine plătit, o mutare avantajoasă sau șansa de a pune în practică un plan amânat, inclusiv o vacanță mult dorită.