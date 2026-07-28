Horoscop 29 iulie 2026. Trei zodii primesc vești uriașe după conjuncția Soare-Jupiter în Leu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 23:25

Conjuncția dintre Soare și Jupiter în Leu, programată pentru 29 iulie, este considerată un moment favorabil pentru mai multe zodii. După o perioadă cu provocări și situații dificile, trei semne zodiacale ar putea avea parte de schimbări importante spre finalul lunii.

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