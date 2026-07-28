Cele cinci zodii care vor avea parte de noi provocări la sfârșitul lunii iulie. Vor simți mult mai intens stresul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 13:37

Sfârșitul lunii iulie vine cu provocări pe plan emoțional. Astrologii spun că această perioadă este marcată de tranzite astrale importante, capabile să amplifice stările de neliniște, nesiguranță și nevoia de introspecție. Mercur retrograd, schimbarea poziției Soarelui și alte configurații astrologice pot influența modul în care oamenii comunică, iau decizii și își gestionează emoțiile.

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