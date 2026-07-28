Advertising
Advertising
Lifestyle· 2 min citire
Tarator - supa rece care te răcorește instant în zilele toride de vară. Rețeta simplă și sănătoasă pe care trebuie să o încerci
Tarator
Taratorul este una dintre cele mai apreciate supe reci ale verii, fiind perfectă pentru zilele cu temperaturi ridicate. Ușor de preparat, fără fierbere și cu ingrediente proaspete, această rețetă oferă un preparat răcoritor, gustos și hrănitor, ideal atât pentru prânz, cât și pentru o cină ușoară.
Citește și
- 09:48Cum menții apa din piscină mai curată. Trucul cu oțet alb care face minuni
- 07:24Horoscopul zilei, marți, 28 iulie 2026: oportunități, decizii importante și surprize pentru toate zodiile
- 07:07Sărbătoarea zilei 28 iulie: Sfinții Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, pomeniți astăzi în calendarul ortodox
- 13:21Mâncare de roșii cu ardei kapia. Rețeta simplă, gustoasă și de sezon pe care trebuie să o încerci
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News