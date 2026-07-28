Realitatea.NET
Lifestyle· 2 min citire

Tarator - supa rece care te răcorește instant în zilele toride de vară. Rețeta simplă și sănătoasă pe care trebuie să o încerci

Tarator

Tarator

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 iul. 2026, 12:08

Taratorul este una dintre cele mai apreciate supe reci ale verii, fiind perfectă pentru zilele cu temperaturi ridicate. Ușor de preparat, fără fierbere și cu ingrediente proaspete, această rețetă oferă un preparat răcoritor, gustos și hrănitor, ideal atât pentru prânz, cât și pentru o cină ușoară.

Ce este taratorul și de ce este atât de apreciat

Taratorul este o supă rece pe bază de iaurt și castraveți, cunoscută pentru gustul său proaspăt și textura fină. Combinația dintre legumele crude, usturoiul aromat și verdețurile parfumate transformă acest preparat într-o alegere excelentă pentru zilele caniculare.

Pe lângă faptul că este extrem de răcoritor, taratorul este bogat în vitamine și poate fi pregătit în doar câteva minute, fără a fi nevoie de gătire.

Ingrediente pentru tarator

Pentru această rețetă ai nevoie de:

500 g castraveți;

300 g iaurt cremos;

2-3 căței de usturoi;

1 legătură de mărar proaspăt;

1 legătură de ceapă verde;

2 linguri de ulei de măsline;

zeama de la o jumătate de lămâie;

sare, după gust;

piper, după gust.

Cum se prepară taratorul

Prepararea acestei supe reci este simplă și rapidă. Castraveții se spală, se curăță de coajă și se taie în cuburi. Usturoiul se curăță, iar mărarul și ceapa verde se spală și se toacă mărunt.

Toate ingredientele se pun într-un blender, împreună cu iaurtul, uleiul de măsline, zeama de lămâie, sarea și piperul. Se mixează până când compoziția devine fină și cremoasă.

Pentru un gust și mai intens, supa poate fi lăsată la frigider timp de 30-60 de minute înainte de servire.

Cum se servește

Taratorul se servește foarte rece, decorat cu mărar proaspăt și, opțional, cu câteva cubulețe de castravete pentru un plus de textură. Poate fi consumat ca aperitiv, gustare sau chiar ca fel principal într-o zi călduroasă.

Datorită ingredientelor naturale și conținutului ridicat de apă, această supă rece contribuie la hidratarea organismului și oferă o senzație imediată de prospețime, fiind una dintre cele mai potrivite rețete pentru sezonul estival.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

taratoringrediente taratorreteta tarator

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Lifestyle

Mai Multe