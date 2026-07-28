Tarator - supa rece care te răcorește instant în zilele toride de vară. Rețeta simplă și sănătoasă pe care trebuie să o încerci

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 iul. 2026, 12:08

Taratorul este una dintre cele mai apreciate supe reci ale verii, fiind perfectă pentru zilele cu temperaturi ridicate. Ușor de preparat, fără fierbere și cu ingrediente proaspete, această rețetă oferă un preparat răcoritor, gustos și hrănitor, ideal atât pentru prânz, cât și pentru o cină ușoară.

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