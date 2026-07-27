Cinci motive pentru care aerul condiționat miroase a mucegai. Semnul care arată că este timpul să intervii

În perioada verii, aerul condiționat este indispensabil pentru a menține un nivel optim de confort în locuință, mai ales în zilele caniculare. Însă, dacă imediat după pornire observi un miros de mucegai sau de umezeală, este bine să nu îl ignori. Deși poate părea doar un inconvenient, acest miros indică adesea acumularea de umezeală, murdărie sau microorganisme în interiorul aparatului. Lăsată nerezolvată, problema poate afecta atât performanța sistemului de climatizare, cât și calitatea aerului din casă.
Iată care sunt cele mai frecvente cinci motive pentru care aerul condiționat poate începe să miroasă a mucegai și ce poți face pentru a remedia problema.
1. Depuneri de murdărie pe serpentina evaporatorului
Una dintre cele mai comune cauze este acumularea de praf și alte impurități pe serpentina evaporatorului. În timpul funcționării, pe suprafața acesteia se formează condens, iar umezeala, combinată cu murdăria, creează condițiile ideale pentru dezvoltarea mucegaiului și a bacteriilor.
Dacă depunerile sunt reduse, serpentina poate fi curățată cu un spray special destinat acestui tip de componente. În schimb, atunci când murdăria este abundentă, este recomandată intervenția unui tehnician pentru a evita deteriorarea aparatului.
2. Apa stagnează în tava de condens
Apa rezultată în urma răcirii aerului este colectată într-o tavă de condens și evacuată printr-un sistem de drenaj. Atunci când evacuarea este blocată, apa rămâne în interior, iar după doar câteva zile pot apărea mucegaiul, algele și bacteriile care generează mirosuri neplăcute.
Dacă observi apă acumulată în aparat sau depuneri de mâzgă, este indicat să verifici dacă sistemul de evacuare funcționează corespunzător.
3. Conducta de evacuare a condensului este înfundată
O conductă de evacuare parțial sau complet blocată împiedică eliminarea apei din aparat și favorizează apariția mirosului de umezeală.
În unele cazuri, blocajul poate fi îndepărtat prin clătirea conductei cu apă sau cu ajutorul unui aspirator umed-uscat. După curățare, specialiștii recomandă folosirea oțetului alb distilat sau a unei soluții speciale pentru întreținerea instalației, deoarece acestea ajută la eliminarea bacteriilor, algelor și mucegaiului.
4. Filtrul de aer este prea murdar
Filtrul de aer are rolul de a reține praful și alte particule din aer. Dacă nu este schimbat la timp, circulația aerului este afectată, iar umezeala rămâne mai mult timp în interiorul aparatului, favorizând dezvoltarea microorganismelor.
Pentru a preveni această problemă, specialiștii recomandă schimbarea filtrului aproximativ o dată pe lună în perioadele în care aerul condiționat este utilizat frecvent, chiar dacă producătorii indică uneori un interval mai mare.
5. Mucegai și bacterii în interiorul instalației
Dacă mirosul persistă chiar și după curățarea filtrului și a sistemului de evacuare, problema poate proveni din interiorul instalației sau al conductelor de ventilație.
Atunci când aparatul rămâne o perioadă lungă nefolosit sau funcționează într-un mediu foarte umed, umezeala acumulată, împreună cu praful și particulele organice, favorizează dezvoltarea mucegaiului și a bacteriilor. În momentul în care aerul condiționat este pornit, acestea pot răspândi mirosul în întreaga locuință.
În această situație, o simplă curățare la suprafață nu este suficientă, iar specialiștii recomandă o igienizare completă a instalației.
De ce nu este bine să ignori această problemă
Pe lângă disconfortul creat, mirosul persistent de mucegai poate indica existența unor depuneri de microorganisme în interiorul aparatului. În unele cazuri, acestea pot afecta calitatea aerului din locuință și pot provoca simptome precum iritații ale ochilor, nas înfundat, strănut sau reacții asemănătoare alergiilor.
O întreținere regulată a aparatului de aer condiționat, prin schimbarea filtrelor și curățarea periodică a componentelor, contribuie nu doar la eliminarea mirosurilor neplăcute, ci și la reducerea consumului de energie și la prelungirea duratei de viață a echipamentului, potrivit sursei.