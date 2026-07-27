Cinci motive pentru care aerul condiționat miroase a mucegai. Semnul care arată că este timpul să intervii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 10:39

În perioada verii, aerul condiționat este indispensabil pentru a menține un nivel optim de confort în locuință, mai ales în zilele caniculare. Însă, dacă imediat după pornire observi un miros de mucegai sau de umezeală, este bine să nu îl ignori. Deși poate părea doar un inconvenient, acest miros indică adesea acumularea de umezeală, murdărie sau microorganisme în interiorul aparatului. Lăsată nerezolvată, problema poate afecta atât performanța sistemului de climatizare, cât și calitatea aerului din casă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre mucegaiaer conditionatprobleme