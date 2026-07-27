Sărbătoarea zilei 27 iulie: Sfântul Pantelimon, ocrotitorul bolnavilor pomenit azi de creștinătate

Publicat 27 iul. 2026, 07:11 Actualizat 27 iul. 2026, 07:18

Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon este unul dintre cei mai iubiți și cinstiți sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Prăznuit în fiecare an la 27 iulie, el este cunoscut drept „doctorul fără de arginți”, deoarece și-a dedicat viața alinării suferinței aproapelui fără să ceară răsplată pentru ajutorul oferit. Prin credința, milostenia și dragostea sa față de oameni, Sfântul Pantelimon a devenit ocrotitorul medicilor și al tuturor celor aflați în suferință, fiind un model de slujire creștină și de dăruire necondiționată.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sarbatoarea zilei