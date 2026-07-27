Sărbătoarea zilei 27 iulie: Sfântul Pantelimon, ocrotitorul bolnavilor pomenit azi de creștinătate

Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon este unul dintre cei mai iubiți și cinstiți sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Prăznuit în fiecare an la 27 iulie, el este cunoscut drept „doctorul fără de arginți”, deoarece și-a dedicat viața alinării suferinței aproapelui fără să ceară răsplată pentru ajutorul oferit. Prin credința, milostenia și dragostea sa față de oameni, Sfântul Pantelimon a devenit ocrotitorul medicilor și al tuturor celor aflați în suferință, fiind un model de slujire creștină și de dăruire necondiționată.
O viață dedicată credinței și aproapelui
Sfântul Pantelimon s-a născut în anul 284, în cetatea Nicomidia, pe vremea împăratului Maximian Galeriu. Provenea dintr-o familie în care tatăl era păgân și senator la curtea imperială, iar mama sa, Evula, era creștină și i-a insuflat încă din copilărie dragostea pentru Hristos și valorile credinței.
La naștere a primit numele Pantoleon, care înseamnă „cel puternic ca un leu”. După moartea mamei sale, educația lui a continuat în școlile păgâne ale vremii, unde s-a remarcat prin inteligență și seriozitate. A studiat medicina la Nicomidia, devenind ucenicul renumitului medic Eufrosin. Datorită priceperii sale, a fost remarcat de împărat și ales medic al curții imperiale.
Întâlnirea care i-a schimbat viața
Drumul său către credința creștină s-a redeschis în urma întâlnirii cu preotul Sfântul Ermolae. Acesta i-a vorbit despre Hristos, adevăratul Vindecător al sufletelor și al trupurilor, iar cuvintele sale au avut un impact profund asupra tânărului medic.
Momentul decisiv a venit atunci când Pantoleon a găsit pe drum un copil mort, mușcat de o viperă. Dorind să pună la încercare învățătura primită de la Ermolae, s-a rugat lui Hristos, iar copilul a revenit la viață, în timp ce șarpele a murit. Convins de puterea lui Dumnezeu, a primit Sfântul Botez și numele Pantelimon, care înseamnă „cel cu totul milostiv”.
Doctor fără de arginți
După botez, Sfântul Pantelimon și-a dedicat întreaga viață îngrijirii bolnavilor. Vindeca atât prin cunoștințele sale medicale, cât și prin harul lui Dumnezeu și rugăciune. Nu primea bani pentru ajutorul oferit, iar averea moștenită a împărțit-o săracilor și celor aflați în nevoie.
Din acest motiv, Biserica îl cinstește ca „doctor fără de arginți”, simbol al medicului care pune binele oamenilor mai presus de orice câștig material.
Martiriul Sfântului Pantelimon
Faima sa și numărul mare de oameni care îi căutau ajutorul au stârnit invidia celorlalți medici din Nicomidia. Aceștia l-au denunțat împăratului Maximian, acuzându-l că este creștin și că îi sprijină pe cei persecutați pentru credința lor.
Împăratul a încercat să-l determine să renunțe la Hristos, însă Pantelimon a rămas neclintit în credință. Drept urmare, a fost supus unor torturi cumplite. Tradiția creștină spune că, de fiecare dată, Dumnezeu îl ocrotea în chip minunat: rănile i se vindecau, focul nu-l ardea, fiarele sălbatice nu-l atacau, iar încercările de a-l ucide rămâneau fără rezultat.
În cele din urmă, împăratul a poruncit să fie decapitat.
Potrivit Tradiției, în clipa morții sale s-a auzit un glas din cer care i-a vestit răsplata veșnică și i-a schimbat numele din Pantoleon în Pantelimon, ca semn al milei și iubirii sale fără margini.
Se spune că, în momentul decapitării, din rana sa nu a curs sânge, ci lapte, iar măslinul de care fusese legat a înverzit și a rodit. Deși trupul său urma să fie ars, focul nu l-a mistuit, iar creștinii l-au recuperat și l-au înmormântat cu mare cinste, în jurul anului 303.
Moștenirea spirituală
Până astăzi, Sfântul Pantelimon este cinstit ca ocrotitor al medicilor, al personalului medical și al tuturor celor care suferă de boli trupești sau sufletești. Viața sa reprezintă un exemplu de credință neclintită, milostenie și slujire dezinteresată a aproapelui, amintind că adevărata vindecare izvorăște din iubirea față de Dumnezeu și față de oameni.