Cum menții apa din piscină mai curată. Trucul cu oțet alb care face minuni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 09:48

În fiecare sezon cald, întreținerea apei din piscină poate reprezenta o provocare, iar una dintre cele mai simple și ieftine soluții reprezintă oțetul alb.Cu toate acestea, eficiența sa depinde de modul de utilizare și de problema vizată, iar specialiștii avertizează că nu poate înlocui produsele destinate reglării pH-ului sau combaterii algelor.

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