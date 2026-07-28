Cum menții apa din piscină mai curată. Trucul cu oțet alb care face minuni

În fiecare sezon cald, întreținerea apei din piscină poate reprezenta o provocare, iar una dintre cele mai simple și ieftine soluții reprezintă oțetul alb.Cu toate acestea, eficiența sa depinde de modul de utilizare și de problema vizată, iar specialiștii avertizează că nu poate înlocui produsele destinate reglării pH-ului sau combaterii algelor.
Oțetul alb poate ajuta la curățarea depunerilor de pe marginea piscinei
Unul dintre principalele motive pentru care oțetul alb este folosit la întreținerea piscinelor este capacitatea sa de a curăța depunerile care apar la linia apei.
Acesta conține acid acetic diluat, un compus ușor acid care, în anumite condiții, poate contribui la încetinirea formării depunerilor de calcar. În zona unde nivelul apei întâlnește pereții piscinei se acumulează, în timp, urme de calcar, grăsime corporală și alte impurități.
Pentru această utilizare, oțetul este amestecat în părți egale cu apă și aplicat direct pe suprafața murdară cu ajutorul unui burete sau al unei perii moi.După aproximativ 20 de secunde, zona poate fi frecată ușor pentru îndepărtarea petelor.
Acest procedeu este considerat mai eficient atunci când depunerile sunt încă proaspete. După ce calcarul se usucă și se cristalizează, îndepărtarea lui devine mult mai dificilă.
Poate fi folosit și împotriva petelor de alge, dar nu înlocuiește clorul
Oțetul alb poate avea efect și asupra petelor verzi lăsate de alge pe pereții piscinei. Aciditatea sa contribuie la înmuierea materiei organice lipite de suprafață, ceea ce face ca aceasta să poată fi îndepărtată mai ușor prin frecare.
Totuși, această metodă este recomandată doar pentru curățarea locală a suprafețelor. În cazul în care algele s-au dezvoltat deja într-o măsură importantă, oțetul nu poate înlocui tratamentul șoc cu clor necesar pentru eliminarea lor.
Din acest motiv, utilizarea lui trebuie privită ca un ajutor pentru întreținerea piscinei și nu ca o soluție completă pentru tratarea apei.
Cum trebuie utilizat pentru a evita greșelile
Persoanele care aleg să folosească oțet alb pentru întreținerea piscinei trebuie să respecte câteva reguli simple.
Atunci când este aplicat pe marginea piscinei, acesta trebuie diluat cu apă în proporții egale și lăsat să acționeze aproximativ 20 de secunde înainte de curățare.
Există și situații în care o cantitate mică poate fi turnată direct în apă. Recomandarea este ca această cantitate să nu depășească un pahar, o singură dată pe săptămână.
În plus, această metodă este indicată doar pentru piscine mici, piscine detașabile sau spa-uri. În cazul piscinelor mari, cu un volum mai mare de 20.000 de litri, efectul asupra apei este considerat nesemnificativ.
De asemenea, înainte de utilizare este recomandată verificarea pH-ului apei, pentru a evita modificarea excesivă a echilibrului chimic. Pe măsură ce volumul de apă este mai mare, influența unei cantități reduse de oțet asupra pH-ului devine tot mai mică.
De ce este considerat o alternativă economică și ecologică
Unul dintre avantajele menționate pentru utilizarea oțetului alb este costul redus comparativ cu produsele dedicate întreținerii piscinelor. Acesta poate înlocui parțial dedurizatoarele comerciale și nu lasă reziduuri dure în apă.
În același timp, este prezentat ca o alternativă mai blândă față de substanțe precum acidul clorhidric sau bisulfatul de sodiu, folosite în tratamentele profesionale pentru reglarea pH-ului.
Printre beneficiile sale sunt enumerate faptul că nu irită pielea sau ochii în dozele utilizate pentru curățarea suprafețelor, nu lasă un miros chimic persistent și nu produce reziduuri dificil de îndepărtat.
Oțetul poate fi utilizat și pentru curățarea filtrelor sau a skimmerelor, fără a deteriora garniturile din cauciuc.
De ce nu poate înlocui un reductor de pH într-o piscină mare
Deși este promovat frecvent drept o soluție pentru reglarea pH-ului apei, oțetul alb are limite clare.
Pentru a modifica semnificativ pH-ul unei piscine de dimensiuni mari ar fi necesare cantități foarte mari de produs, ceea ce face metoda nepractică și nerentabilă din punct de vedere economic.
Un singur pahar adăugat săptămânal poate contribui la întreținerea apei în piscinele mici, însă influența sa asupra unei piscine standard este foarte redusă.
Din acest motiv, pentru controlul real al pH-ului rămân necesare kiturile de testare și produsele special concepute pentru această operațiune.
Concluzia este că oțetul alb poate reprezenta un ajutor pentru curățarea suprafețelor și pentru îndepărtarea unor depuneri ușoare, însă nu poate înlocui tratamentele chimice dedicate întreținerii apei din piscină, potrivit sursei.