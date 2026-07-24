Horoscop august 2026. Luna eclipselor aduce schimbări pentru toate zodiile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 22:35

August 2026 se anunță o lună intensă din punct de vedere astrologic, marcată de sezonul Leului și de două eclipse. Astrologul Kimberly Peta Dewhirst susține că perioada poate aduce răsturnări de situație, decizii importante și începuturi noi pentru toate cele 12 zodii.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre horoscopaugusteclipsa