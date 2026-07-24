Horoscop august 2026. Luna eclipselor aduce schimbări pentru toate zodiile

August 2026 se anunță o lună intensă din punct de vedere astrologic, marcată de sezonul Leului și de două eclipse. Astrologul Kimberly Peta Dewhirst susține că perioada poate aduce răsturnări de situație, decizii importante și începuturi noi pentru toate cele 12 zodii.
Pe 12 august are loc Luna Nouă în Leu, suprapusă cu o eclipsă totală de Soare. Din perspectivă astrologică, momentul pune accent pe creativitate, curaj, afirmare personală și dorința de recunoaștere. Eclipsa totală de Soare este confirmată și de calendarele astronomice, iar fenomenul va fi parțial vizibil din anumite regiuni ale României.
Spre finalul lunii, pe 28 august, are loc o eclipsă parțială de Lună, asociată în interpretările astrologice cu reevaluări emoționale, surprize și schimbări neașteptate. Din punct de vedere astronomic, eclipsa lunară va avea loc în noaptea de 27 spre 28 august și va fi vizibilă, în anumite condiții, din Europa.
Berbec, Taur, Gemeni
Berbec. August poate fi favorabil iubirii, creativității și exprimării personale. După 7 august, relațiile devin mai importante, iar după eclipsa din 12 august pot apărea planuri legate de familie, casă sau mutare. Spre finalul lunii, atenția se poate îndrepta către muncă, sănătate și reorganizarea rutinei.
Taur. Nativii acestei zodii se concentrează pe casă, familie și proprietăți. În același timp, pot apărea noi responsabilități profesionale, iar prietenii și viața socială pot avea un rol important în păstrarea echilibrului.
Gemeni. Începutul lunii poate marca încheierea unui capitol legat de bani, statut sau carieră. Urmează o perioadă activă pentru comunicare, studiu, deplasări și relații sociale, iar din 25 august familia și locuința pot deveni priorități.
Rac, Leu, Fecioară
Rac. Racii pot avea ocazia să își consolideze poziția profesională și să își pună mai bine în valoare resursele financiare. În a doua jumătate a lunii, preocupările se pot muta spre învățare, călătorii, acte sau relațiile apropiate.
Leu. Leii rămân în centrul atenției în această perioadă, mai ales în contextul Lunii Noi și al eclipsei totale de Soare din semnul lor. Pot apărea oportunități de dezvoltare personală sau profesională, iar relațiile de cuplu și prieteniile capătă o greutate mai mare. După 23 august, finanțele devin o temă centrală.
Fecioară. Luna poate aduce transformări interioare și nevoia de a clarifica anumite direcții personale. Chiar dacă răspunsurile profesionale pot întârzia, viața socială se intensifică, iar finalul lunii poate aduce vești bune sau bucurii în plan relațional.
Balanță, Scorpion, Săgetător
Balanță. Balanțele sunt încurajate să se implice în proiecte colective, să își extindă cercul de prieteni și să își susțină ideile. August poate alterna între momente de reflecție și perioade potrivite pentru distracție, creativitate și ieșiri.
Scorpion. Pentru Scorpioni, luna poate favoriza cariera, vizibilitatea publică și recunoașterea profesională. Pot apărea obiective noi, iar din a doua parte a lunii viața socială se poate anima, prin colaborări, invitații și contacte utile.
Săgetător. Nativii Săgetător pot avea parte de aventură, drumuri și ocazii de dezvoltare. Călătoriile, studiile, proiectele ambițioase sau experiențele noi pot schimba perspectiva asupra viitorului, în timp ce succesul profesional poate deveni mai evident.
Capricorn, Vărsător, Pești
Capricorn. Capricornii se pot concentra pe investiții, buget, resurse comune și colaborări. Proiectele împărțite cu alții pot deveni importante, iar interesul pentru învățare, explorare și noi experiențe este mai accentuat.
Vărsător. Comunicarea și relațiile de parteneriat ocupă un loc important în august. Discuțiile despre angajamente, contracte, bani sau responsabilități comune pot deveni decisive, iar încrederea reciprocă poate face diferența.
Pești. Peștii sunt preocupați de locul de muncă, sănătate și organizarea vieții de zi cu zi. După 23 august, relațiile sentimentale și parteneriatele intră în prim-plan, iar eclipsa de Lună de la finalul lunii îi poate îndemna să își pună mai clar propria fericire pe primul loc.