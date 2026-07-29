Horoscop 29 iulie. Trei zodii primesc vești uriașe după conjuncția Soare-Jupiter

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 23:25

Conjuncția Soare-Jupiter din 29 iulie, în zodia Leu, este considerată un moment favorabil pentru trei semne zodiacale. Capricorn, Fecioară și Scorpion ar putea avea parte de vești bune, oportunități neașteptate și soluții la problemele care le-au dat bătăi de cap în ultimele luni.

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