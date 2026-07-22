Șoferul din Suceava care a lovit intenționat un adolescent pe trotinetă a fost arestat

Publicat 22 iul. 2026, 23:38 Actualizat 22 iul. 2026, 23:54

Bărbatul din Suceava care a lovit întenționat, cu mașina, un adolescent aflat pe trotinetă electrică, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Tribunalului Suceava. Atenție, imagini și detalii cu un puternic impact emoțional.

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