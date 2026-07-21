Descindere a Parchetului European într-un spital din România. Anchetă privind un proiect PNRR de aproape 4 milioane de euro

Procurorii Parchetului European (EPPO) au desfășurat marți o amplă operațiune în România, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă cu fonduri europene și abuz în serviciu. Ancheta are în centru un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare de aproximativ 4 milioane de euro, destinat achiziției de echipamente și materiale medicale.
În cadrul investigației, au fost efectuate șapte percheziții la sediile unor instituții publice, firme și la locuințele unor persoane vizate de anchetă.
Spital și Consiliu Județean, printre instituțiile vizate
Potrivit Parchetului European, procurorii au descins la un spital și la un Consiliu Județean din regiunea Muntenia. De asemenea, percheziții au avut loc la mai multe societăți comerciale și la domiciliile unor persoane implicate în dosar.
Operațiunea a avut ca scop ridicarea de documente, echipamente informatice și alte probe care ar putea clarifica modul în care a fost pregătit și derulat proiectul finanțat din bani europeni.
Suspiciuni că valoarea contractului a fost umflată artificial
Anchetatorii europeni susțin că există indicii potrivit cărora valoarea estimată a contractului ar fi fost majorată în mod artificial înainte de lansarea procedurilor de achiziție.
Investigația vizează proiectul destinat reducerii infecțiilor asociate actului medical, iar procurorii verifică dacă prețurile echipamentelor și materialelor medicale au fost justificate prin documente nereale.
Potrivit informațiilor din anchetă, documentația de fundamentare ar fi inclus aproape 70 de oferte de preț neautentice, utilizate pentru stabilirea valorii estimate a achiziției. Dacă suspiciunile se confirmă, mecanismul ar fi dus la supraevaluarea contractului finanțat din fonduri europene.
Proiectul este finanțat prin PNRR
Dosarul vizează un proiect cu o valoare de aproximativ 4 milioane de euro, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene, instrumentul prin care sunt susținute investițiile incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență.
Ancheta a pornit de la o sesizare a DNA
Parchetul European precizează că investigația a fost deschisă după o sesizare transmisă de Direcția Națională Anticorupție (DNA).
Ulterior, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a întocmit un raport privind suspiciunile de fraudă și a acordat sprijin operațional pe parcursul anchetei.
La desfășurarea perchezițiilor au participat și structura de sprijin a EPPO din România, Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, serviciile de investigare a criminalității economice din Cluj și București, precum și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române.
Până în acest moment, Parchetul European nu a făcut publice numele instituțiilor sau ale persoanelor vizate și nu a anunțat dacă au fost dispuse măsuri preventive ori care este valoarea estimată a prejudiciului din dosar.