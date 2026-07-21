Descindere a Parchetului European într-un spital din România. Anchetă privind un proiect PNRR de aproape 4 milioane de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 19:15

Procurorii Parchetului European (EPPO) au desfășurat marți o amplă operațiune în România, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă cu fonduri europene și abuz în serviciu. Ancheta are în centru un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare de aproximativ 4 milioane de euro, destinat achiziției de echipamente și materiale medicale.

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