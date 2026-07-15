Zelenski anunță că Ucraina va produce propriile rachete Patriot. Când vor ieși primele proiectile

Ucraina vrea să își reducă dependența de livrările externe de armament și anunță un obiectiv ambițios: producția internă a rachetelor destinate sistemelor americane Patriot. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că țara sa ar putea dobândi această capacitate până la sfârșitul anului 2026, dacă va obține licențele necesare.
Anunțul vine într-un moment în care Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete balistice, iar Ucraina se confruntă cu un deficit de muniție pentru sistemele Patriot, considerate cele mai eficiente în interceptarea acestor amenințări.
Zelenski spune că producția ar putea începe până la finalul lui 2026
În cadrul summitului Ucraina – Europa de Sud-Est desfășurat la Kiev, Volodimir Zelenski a afirmat că autoritățile ucrainene lucrează deja pentru obținerea licențelor necesare producerii rachetelor Patriot.
„Estimăm că până la sfârşitul anului 2026 vom dobândi capacitatea de a produce din punct de vedere tehnic propriile noastre rachete cu o echipă ucraineană. Rachete americane fabricate de propriile noastre forţe”, a declarat liderul ucrainean.
Acesta a adăugat că negocierile privind licențele sunt deja în desfășurare.
„Lucrăm în prezent la licenţele Patriot”, a precizat Zelenski.
Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru proiect
Declarațiile liderului ucrainean vin după ce președintele american Donald Trump a anunțat, săptămâna trecută, în marja summitului NATO, că intenționează să permită Ucrainei să producă rachete pentru bateriile Patriot.
Până în acest moment nu au fost însă prezentate detalii privind calendarul acordării licențelor sau condițiile în care acestea vor fi implementate.
Potrivit publicației Kyiv Independent, care citează un oficial ucrainean, compania americană Lockheed Martin susține acordarea licențelor necesare pentru ca Ucraina să poată fabrica aceste rachete pe plan intern.
Chiar dacă un acord privind licențele ar fi semnat rapid, experții atrag atenția că dezvoltarea unei astfel de capacități industriale necesită timp și nu poate acoperi nevoile urgente ale armatei ucrainene.
Conform estimărilor grupului american de experți FPRI, fabricarea unei rachete PAC-3 MSE durează aproximativ 24 de luni, iar producerea motorului acesteia necesită în jur de 30 de luni.
În paralel, și Statele Unite se confruntă cu presiuni asupra propriilor stocuri de rachete interceptoare, după utilizarea intensă a acestora în conflictele recente din Orientul Mijlociu.
Europa pregătește o nouă coaliție antibalistică
Pe lângă dezvoltarea capacităților proprii ale Ucrainei, statele europene încearcă să își consolideze apărarea împotriva amenințărilor balistice.
Luni, nouă state europene, împreună cu Ucraina, au anunțat constituirea unei coaliții dedicate dezvoltării unor capabilități antibalistice europene, proiect care urmărește întărirea protecției continentului în fața atacurilor cu rachete.