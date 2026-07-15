Zelenski anunță că Ucraina va produce propriile rachete Patriot. Când vor ieși primele proiectile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 23:29

Ucraina vrea să își reducă dependența de livrările externe de armament și anunță un obiectiv ambițios: producția internă a rachetelor destinate sistemelor americane Patriot. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că țara sa ar putea dobândi această capacitate până la sfârșitul anului 2026, dacă va obține licențele necesare.

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