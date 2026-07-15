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Politica· 2 min citire
Trump anunță că Putin este pregătit să încheie războiul din Ucraina: „Este timpul să te oprești”
Trump și Putin
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat recent că șeful statului rus Vladimir Putin este dispus să negocieze un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a sugerat că un astfel de tratat ar putea fi semnat „în curând”, confirmând totodată posibilitatea ca acest conflict să se încheie pe parcursul mandatului său.
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