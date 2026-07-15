Trump anunță că Putin este pregătit să încheie războiul din Ucraina: „Este timpul să te oprești”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 21:21

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat recent că șeful statului rus Vladimir Putin este dispus să negocieze un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a sugerat că un astfel de tratat ar putea fi semnat „în curând”, confirmând totodată posibilitatea ca acest conflict să se încheie pe parcursul mandatului său.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre trumpputinucrainaRusiarazboisua