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Politica· 2 min citire

Trump anunță că Putin este pregătit să încheie războiul din Ucraina: „Este timpul să te oprești”

Trump și Putin

Trump și Putin

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 21:21

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat recent că șeful statului rus Vladimir Putin este dispus să negocieze un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a sugerat că un astfel de tratat ar putea fi semnat „în curând”, confirmând totodată posibilitatea ca acest conflict să se încheie pe parcursul mandatului său.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat postului Fox News. Trump a dezvăluit că îi transmite constant președintelui rus un mesaj ferm privind oprirea ostilităților.

„Îi spun același lucru tot timpul. Nu vreau să intru în prea multe detalii, dar îi spun: «Vladimir, este timpul să te oprești. Este timpul ca acest război să se încheie»”, a explicat președintele american.

Acesta s-a arătat convins de deschiderea liderului de la Kremlin pentru soluționarea conflictului, subliniind că ambele tabere trebuie să colaboreze.

„Este nevoie de doi pentru a dansa tango. Dar cred că este pregătit să ajungă la un acord”, a adăugat Trump. Întrebat despre orizontul de timp în care ar putea fi semnată o înțelegere, el a oferit un răspuns scurt: „În curând”.

Noi sancțiuni împotriva Rusiei

Aceste declarații privind posibilele negocieri de pace survin într-un context politic tensionat la Washington, unde se discută intens despre aprobarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse.

Potrivit CNN, Donald Trump este pregătit să susțină adoptarea unui proiect de lege bipartizan referitor la sancționarea Moscovei. Inițiativa legislativă i-a aparținut regretatului senator Lindsey Graham. Întrebat luni despre decizia privind acest pachet de măsuri, președintele a afirmat că va hotărî „în curând”.

Înainte de moartea sa subită, senatorul Lindsey Graham confirmase că ajunsese la un consens cu Casa Albă în privința formei finale a documentului, deschizând calea pentru înăsprirea presiunilor economice asupra Rusiei.

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