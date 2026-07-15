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Politica· 1 min citire
Ion Cristoiu aruncă bomba: În caz de anticipate, Bolojan va face liste comune cu USR
Publicat15 iul. 2026, 20:53
Actualizat15 iul. 2026, 20:56
SursăRealitatea PLUS
„În cazul unor alegeri anticipate, Ilie Bolojan va face liste comune cu USR”, a spus analistul REALITATEA PLUS, Ion Cristoiu. Asta, pentru că liderul PNL își dorește să fie numit din nou premier, susține gazetarul. Ion Cristoiu consideră că doar un scrutin de alegeri anticipate ar putea debloca criza politică, pentru că partidele au nevoie mai întâi de o confruntare electorală, ca apoi să poată guverna, a spus acesta.
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