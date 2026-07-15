Ion Cristoiu aruncă bomba: În caz de anticipate, Bolojan va face liste comune cu USR

Publicat 15 iul. 2026, 20:53 Actualizat 15 iul. 2026, 20:56 Sursă Realitatea PLUS

„În cazul unor alegeri anticipate, Ilie Bolojan va face liste comune cu USR”, a spus analistul REALITATEA PLUS, Ion Cristoiu. Asta, pentru că liderul PNL își dorește să fie numit din nou premier, susține gazetarul. Ion Cristoiu consideră că doar un scrutin de alegeri anticipate ar putea debloca criza politică, pentru că partidele au nevoie mai întâi de o confruntare electorală, ca apoi să poată guverna, a spus acesta.

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