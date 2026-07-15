Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Ion Cristoiu aruncă bomba: În caz de anticipate, Bolojan va face liste comune cu USR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iul. 2026, 20:53
Actualizat15 iul. 2026, 20:56
SursăRealitatea PLUS

„În cazul unor alegeri anticipate, Ilie Bolojan va face liste comune cu USR”, a spus analistul REALITATEA PLUS, Ion Cristoiu. Asta, pentru că liderul PNL își dorește să fie numit din nou premier, susține gazetarul. Ion Cristoiu consideră că doar un scrutin de alegeri anticipate ar putea debloca criza politică, pentru că partidele au nevoie mai întâi de o confruntare electorală, ca apoi să poată guverna, a spus acesta.

Ion Cristoiu: Electoratul cel mai motivat să iasă și mâine este cel al PNL-USR. Pentru că ceea ce a făcut până acum Bolojan și continuă foarte bine este asta: „Eu vreau să fac reforme, sunt reformist, vreau să alung șobolanii, vreau să rezolv cu alea, dar nu mă lasă Nicușor Dan (și asta-i bună comedie!), nu mă lasă Nicușor Dan, nu mă lasă PSD-ul. Ieșiți la vot, dați-mi...

Moderator: Și așa motivează electoratul Partidului Național Liberal, spuneți?

Ion Cristoiu: Nu, și USR. La ora actuală avem o situație astfel creată încât fiecare partid se crede mai mare decât este. Da?

Moderator: Okay.

Ion Cristoiu: Ele pe sondaje, pe ăla, da? Aceste partide au nevoie de un război, da? De sânge, da? Să se bată, da?

După ce se vor bate, după alegerile acestea anticipate, chiar dacă este același rezultat, niciun partid nu va mai putea spune „nu mai fac coaliție”. Adică... pentru că deja alegerile i-au spus: „tu ești la locul ăla, tu ești la locul ălalalt”.

Deci, primul lucru: alegerile anticipate deblochează fundamental, chiar dacă e același rezultat.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ion cristoiuanticipatebolojanUSRPNL

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe