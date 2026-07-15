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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Serbiei. Primele concluzii după discuția de la Kiev
Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Serbiei
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire cu președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, în marja Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est desfășurat la Kiev. Șeful statului a anunțat că discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea proiectelor comune și protejarea drepturilor minorităților.
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