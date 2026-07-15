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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Serbiei. Primele concluzii după discuția de la Kiev

Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Serbiei

Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Serbiei

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 19:46

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire cu președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, în marja Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est desfășurat la Kiev. Șeful statului a anunțat că discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea proiectelor comune și protejarea drepturilor minorităților.

Mesajul a fost publicat de Nicușor Dan pe platforma X, imediat după întrevederea cu liderul sârb.

Accent pe energie și proiecte de conectivitate

Potrivit președintelui României, cei doi lideri au convenit să continue dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, cu accent pe proiectele de infrastructură și energie.

„Am avut astăzi o discuție bună cu președintele Aleksandar Vučić, în marja Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est de la Kiev.

Am convenit să dezvoltăm în continuare relațiile dintre țările noastre, concentrându-ne pe proiectele de conectivitate și din domeniul energiei”, a transmis Nicușor Dan.

Minoritățile, considerate o punte între cele două state

În mesajul său, șeful statului a subliniat și importanța comunităților române și sârbe din cele două țări, despre care spune că reprezintă un element important al relațiilor bilaterale.

Președintele a precizat că România și Serbia vor continua dialogul privind protejarea drepturilor minorităților și păstrarea identității lor culturale.

„Întrucât minoritățile noastre reprezintă o punte solidă între țările noastre, vom continua dialogul privind protejarea drepturilor lor și păstrarea identității culturale”, a mai transmis Nicușor Dan.

Întâlnirea a avut loc la summitul de la Kiev

Discuția dintre cei doi șefi de stat s-a desfășurat în marja Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, organizat la Kiev, eveniment care a reunit lideri din regiune pentru consultări privind cooperarea regională și evoluțiile de securitate generate de războiul din Ucraina.

Întrevederea dintre Nicușor Dan și Aleksandar Vučić a avut ca temă consolidarea relațiilor româno-sârbe și identificarea unor noi direcții de colaborare în domenii considerate strategice pentru ambele state.

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