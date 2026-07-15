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Politica· 1 min citire

Ambasadorul SUA, după întâlnirea cu Sorin Grindeanu: "Avem încredere că România va depăși criza guvernamentală"

Darryl Nirenberg, alături de Sorin Grindeanu/ Foto: Facebook

Darryl Nirenberg, alături de Sorin Grindeanu/ Foto: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 18:40

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a declarat miercuri, după o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, că are deplină încredere în instituțiile democratice românești și că actuala criză guvernamentală va fi depășită. Oficialul american a subliniat că relația dintre România și SUA va rămâne una solidă.

Oficialul american s-a întâlnit miercuri cu președintele PSD Sorin Grindeanu, în biroul acestuia de la Camera Deputaților. La finalul discuției, ambasadorul american a fost întrebat de jurnaliști despre situația politică din România și despre blocajul guvernamental.

„Așa cum i-am menționat prietenului meu, cred că democrația este încurcată. De fapt, este construită să fie încurcată. Dar este, de departe, cel mai bun sistem”, a declarat diplomatul american.

„Avem încredere totală în instituțiile democratice ale României”

În context, ambasadorul SUA și-a exprimat convingerea că forțele politice vor găsi o soluție pentru depășirea crizei guvernamentale.

„Avem încredere totală în instituțiile democratice ale României că vor ajunge la o rezolvare și că relația dintre SUA și România va rămâne solidă și va deveni și mai solidă”, a afirmat Darryl Nirenberg.

Întâlnirea dintre cei doi are loc la două zile după ce PSD a anunțat că trece în opoziție parlamentară și că responsabilitatea promovării inițiativelor legislative revine Guvernului demis PNL-USR-UDMR condus de Ilie Bolojan.

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