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Politica· 1 min citire
Ștefan Radu Oprea, despre alegerile anticipate: „Nu rezolvă criza politică, ci mențin aceleași tabere”
Ștefan Radu Oprea
Publicat15 iul. 2026, 17:14
Actualizat15 iul. 2026, 17:15
Senatorul PSD Ștefan Radu Oprea consideră că declanșarea alegerilor anticipate nu reprezintă o rezolvare reală pentru actuala criză politică.
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