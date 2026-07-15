Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Ștefan Radu Oprea, despre alegerile anticipate: „Nu rezolvă criza politică, ci mențin aceleași tabere”

Ștefan Radu Oprea

Ștefan Radu Oprea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iul. 2026, 17:14
Actualizat15 iul. 2026, 17:15

Senatorul PSD Ștefan Radu Oprea consideră că declanșarea alegerilor anticipate nu reprezintă o rezolvare reală pentru actuala criză politică.

Deși un nou scrutin ar putea oferi cetățenilor speranța unui nou guvern, Oprea avertizează că structura viitorului Legislativ ar rămâne în mare parte neschimbată.

Oprea: „Soluția care ar rezulta în Parlament urmare a alegerilor anticipate ar defini aceleași tabere”

Într-o conferință de presă, Oprea a explicat, sub formă de opinie personală, că sondajele recente, indiferent dacă au fost comandate de PSD sau PNL, indică o menținere a actualei fragmentări.

„Soluția care ar rezulta în Parlament urmare a alegerilor anticipate ar defini aceleași tabere, aceleași trei zone, care, din păcate, și-au pus deja bariere prin hotărârile congreselor”, a declarat senatorul social-democrat, subliniind că PSD nu este responsabil pentru această situație.

Acesta a atras atenția că obstacolele politice deja impuse de partide vor bloca formarea unei majorități funcționale chiar și după un eventual vot anticipat. Oprea a conchis că, atâta timp cât aceste bariere rămân în vigoare și se conturează aceleași trei forțe importante în Parlament, clasa politică nu va reuși să treacă peste impas și să genereze o soluție concretă pentru guvernare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Ștefan Radu OpreaPSDalegeri anticipate

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe