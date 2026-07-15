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Politica· 1 min citire
Ambasadorul SUA, după întâlnirea cu Sorin Grindeanu: "Avem încredere că România va depăși criza guvernamentală"
Darryl Nirenberg, alături de Sorin Grindeanu/ Foto: Facebook
Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a declarat miercuri, după o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, că are deplină încredere în instituțiile democratice românești și că actuala criză guvernamentală va fi depășită. Oficialul american a subliniat că relația dintre România și SUA va rămâne una solidă.
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