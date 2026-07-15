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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, mesaj după incendiul din Bruxelles în care un român a murit: „Gândurile mele sunt alături de familiile îndoliate”
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe după incendiul produs pe un șantier din centrul Bruxelles-ului, în urma căruia un român și-a pierdut viața, iar un altul a fost grav rănit. Șeful statului și-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți.
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