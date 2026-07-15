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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan, mesaj după incendiul din Bruxelles în care un român a murit: „Gândurile mele sunt alături de familiile îndoliate”

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 17:28

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe după incendiul produs pe un șantier din centrul Bruxelles-ului, în urma căruia un român și-a pierdut viața, iar un altul a fost grav rănit. Șeful statului și-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți.

Mesajul președintelui după tragedia din Bruxelles

Într-o postare publicată pe platforma X, președintele Nicușor Dan a declarat că a aflat cu tristețe despre incendiul izbucnit într-o clădire aflată în construcție din centrul capitalei Belgiei.

„Am aflat cu tristeţe despre tragicul incendiu care a avut loc într-o clădire din centrul Bruxelles-ului. Printre cei şase muncitori care şi-au pierdut viaţa se află un cetăţean român. Un alt tânăr român se află internat în spital cu leziuni grave. Gândurile mele sunt alături de el şi de familia sa, în timp ce acesta luptă pentru a-şi reveni”, a transmis șeful statului.

Acesta a adăugat că le urează tuturor răniților o recuperare rapidă și a transmis condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în incendiu.

Un român a murit, altul este în stare gravă

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat miercuri că un cetățean român a decedat, iar un altul a fost rănit în incendiul izbucnit pe șantierul unei clădiri aflate în construcție din Bruxelles. Românul rănit este internat într-o unitate medicală din Belgia, unde primește îngrijiri de specialitate.

Incendiul s-a produs într-o clădire aflată în construcție

Potrivit autorităților belgiene, incendiul a izbucnit marți, în jurul orei 07:30, în zona puțurilor de lift ale clădirii aflate în construcție. La momentul producerii incidentului, aproximativ 250 de persoane se aflau pe șantier, a precizat Inspectoratul Muncii din Belgia. Circumstanțele exacte în care s-a produs incendiul sunt în continuare investigate de autorități.

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