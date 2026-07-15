Grindeanu, atac dur la adresa lui Bolojan: „Cum să ceri sesiune extraordinară dacă nu ai depus niciun proiect?!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 12:36

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, lansează un nou atac la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-l de „ipocrizie politică” și de blocarea proiectelor din PNRR. Într-o postare pe Facebook, social-democratul afirmă că PNL și USR acuză PSD că ar bloca accesarea findurilor din PNRR, când de fapt cele două partide fac acest lucru.

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