Dan Dungaciu: „Nicușor Dan, PSD și UDMR se opun alegerilor anticipate pentru propria supraviețuire politică” - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 12:10

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, susține că Nicușor Dan, PSD și UDMR se opun alegerilor anticipate din motive care țin de propria supraviețuire politică. În opinia sa, organizarea unui nou scrutin este singura variantă prin care România poate ieși din actuala criză și își poate reconstrui stabilitatea politică.

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