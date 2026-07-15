Dan Dungaciu: „Nicușor Dan, PSD și UDMR se opun alegerilor anticipate pentru propria supraviețuire politică” - VIDEO

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, susține că Nicușor Dan, PSD și UDMR se opun alegerilor anticipate din motive care țin de propria supraviețuire politică. În opinia sa, organizarea unui nou scrutin este singura variantă prin care România poate ieși din actuala criză și își poate reconstrui stabilitatea politică.
Dungaciu respinge argumentele legate de securitatea României
Prim-vicepreședintele AUR consideră falsă ideea potrivit căreia alegerile anticipate ar pune în pericol securitatea țării, în contextul războiului și al crizelor internaționale. El susține că politica externă și de securitate este gestionată de președintele României, care reprezintă țara și votează în Consiliul European, indiferent de nivelul susținerii sale populare.
„De ce se opun alegerilor anticipate cei care fac asta? Auzim vorbindu-se, de parcă au renăscut toți Cațavencii și Farfuridii, despre nenorocirile care ar bântui România, despre securitatea României, care, vezi Doamne, ar fi periclitată dacă s-ar organiza alegeri anticipate. Avem un război, cum să facem anticipate? Tot ceea ce înseamnă acest tip de retorică este, evident, fals.”
Dan Dungaciu a dat exemplul Franței, unde Emmanuel Macron continuă să decidă politica externă și de securitate, chiar dacă are o susținere populară redusă. În opinia sa, argumentul privind riscurile de securitate nu justifică refuzul organizării alegerilor anticipate.
Nicușor Dan, acuzat că vrea să păstreze actuala împărțire politică
Dungaciu susține că Nicușor Dan se opune anticipatelor deoarece o nouă campanie electorală ar redeschide spațiul public și ar putea pune sub semnul întrebării etichetele folosite în actuala confruntare politică. El consideră că președintele încearcă să păstreze o împărțire radicală a societății, pe baza căreia și-ar fi construit propriul joc politic.
„Când ești un Vadim în căutare de Iliescu sau un Chirac în căutare de Le Pen, este evident că alegerile anticipate îți strică jocurile. Pentru că alegerile anticipate și campania electorală vor redeschide spațiul public și politic românesc și se va putea vedea că, de fapt, toată această distincție radicală, așa-numitul cordon sanitar, nu funcționează, pentru că nu are de ce.”
Prim-vicepreședintele AUR afirmă că o campanie electorală ar putea arăta că acuzațiile de anti-europenism, pro-rusism sau anti-americanism nu se susțin. „Nicușor Dan se opune anticipatelor și campaniei electorale tocmai pentru ca dihotomia pe care și-a construit-o și pe care vrea să o mențină în societatea românească să nu fie anulată. Este un joc politic mediocru.”
PSD, acuzat că se teme de schimbări în interiorul partidului
Dan Dungaciu susține că și PSD se opune anticipatelor deoarece un nou scrutin ar putea provoca schimbări la nivelul conducerii partidului. El afirmă că social-democrații au încercat să înlăture un premier și un program de guvernare, însă acest plan nu a avut rezultatul dorit.
„PSD a început un joc de debarcare a unui premier. Spre deosebire de ceea ce susține public, PSD a vrut să debarce un guvern și un program de guvernare. PSD-ului nu i-a ieșit acel joc. Dacă a fost convenit sau nu cu Președinția ori cu Palatul Cotroceni, nu vreau să comentez aici. Dar este clar că acel joc a eșuat.”
Potrivit acestuia, ieșirea PSD de la guvernare ar putea provoca nemulțumiri și tensiuni în interiorul formațiunii. Alegerile anticipate ar putea deveni un moment în care membrii partidului să își reevalueze liderii și actuala conducere, iar aceasta ar fi adevărata explicație pentru refuzul unui nou scrutin.
Dungaciu: Anticipatele ar putea provoca schimbări și în UDMR
Prim-vicepreședintele AUR afirmă că o situație asemănătoare există și în UDMR. El susține că formațiunea a fost protejată atât de Budapesta, cât și de partidele proeuropene din România, care au avut nevoie de sprijinul său pentru diferite construcții politice.
Dungaciu îl descrie pe Kelemen Hunor drept „emulul lui Viktor Orbán” și afirmă că liderul UDMR conduce partidul de mai mult timp decât conduce Viktor Orbán Ungaria. În opinia sa, alegerile anticipate ar putea scoate la suprafață nemulțumirile acumulate în interiorul UDMR și diversitatea de opinii din comunitatea maghiară.
„Astfel, alegerile anticipate din România ar putea genera anticipate și în interiorul UDMR. Iar domnul Kelemen Hunor știe acest lucru. De aici disperarea UDMR și de aici ieșirea publică a unui partid pe care, nu-i așa, multă lume îl privește cu seriozitate și chiar cu o oarecare admirație.”
Dungaciu a criticat și propunerile privind o rotativă guvernamentală sau schimbarea Guvernului la fiecare șase luni. El consideră că asemenea variante arată că actuala conducere a UDMR încearcă să evite organizarea alegerilor anticipate.
„Singurul lor proiect este propria supraviețuire politică”
Dan Dungaciu susține că partidele și liderii care se opun anticipatelor nu au prezentat o soluție clară pentru ieșirea din criză. El afirmă că nu există nicio garanție că o majoritate parlamentară va putea fi formată în toamnă sau în luna octombrie și că actualele propuneri nu oferă certitudinea unui rezultat pozitiv.
„Ei nu au o soluție pentru România. Ei îl așteaptă pe Godot. Godot trebuie să vină mâine, poimâine, răspoimâine, în toamnă, nu-i așa? Deși nu avem nicio garanție că în toamnă vom avea o majoritate, nu avem nicio garanție că în octombrie vom avea o majoritate și nu avem nicio garanție că proiectul pe care îl susțin, împotriva alegerilor anticipate, va conduce la un rezultat pozitiv.”
În schimb, prim-vicepreședintele AUR consideră că anticipatele ar avea un obiectiv clar, acela de a reseta spațiul politic și public. Din acel moment, România și-ar putea construi o nouă stabilitate, în loc să rămână într-o criză permanentă.
AUR susține organizarea alegerilor anticipate
Dungaciu afirmă că Nicușor Dan, PSD și UDMR se opun anticipatelor din motive care țin mai mult de interesele lor politice decât de interesele țării. În opinia sa, cei care resping un nou scrutin fără să propună o soluție concretă nu fac decât să prelungească blocajul.
„Singura soluție pentru ca România să fie resetată, într-un fel sau altul, este organizarea alegerilor anticipate. Ne place sau nu, aceasta este realitatea care definește astăzi situația țării noastre.”
„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) susține organizarea alegerilor anticipate, pentru că cei care se opun anticipatelor se opun, în realitate, ieșirii României din criză”, a declarat Dan Dungaciu.