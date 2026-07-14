Lia Olguța Vasilescu nu crede că se va ajunge la alegeri anticipate. Ce spune despre o eventuală guvernare cu AUR?

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, a declarat în exclusivitate la Realitatea Plus că nu crede că România va ajunge la alegeri anticipate. Ea a explicat că, în actualul context politic, chiar și un nou scrutin ar putea conduce la același blocaj, iar lipsa unei legislații clare, precum și situația de interimat a guvernului fac scenariul și mai improbabil.
Vasilescu a subliniat faptul că lipsa legislației clare pentru anticipate și imposibilitatea unui guvern interimar de a emite ordonanțele necesare fac scenariul și mai improbabil.
Vasilescu: Nu știu câți parlamentari au interesul să voteze pentru anticipate
Nu cred că vor fi alegeri anticipate și vă spun și de ce nu cred că vor fi. Și ce s-ar întâmpla după dacă ar fi. În primul rând că nu avem legislația pusă la punct pentru anticipate. Aceasta ar trebui să ajungă în Parlament ca să fie votată. Există specialiști care spun că se pot organiza alegerile pe legea 208/2015, fiind doar o problemă cu niște termene și fiind nevoie de niște ordonanțe de dat.
Care ordonanță de dat nu poate să le dea un guvern interimar și trebuie să ajungă tot în Parlament. Și acolo nu știu câți parlamentari au interesul să voteze.
Pe de altă parte, Vasilescu a sugerat că, în actualul context politic, chiar și cu un nou scrutin s-ar putea ajunge la același blocaj, având în vedere poziționările ferme ale partidelor și refuzul lor de a colabora în diverse formule de guvernare.
Vasilescu: PSD nu se teme de anticipate. Un scor mai mic decât la ultimele alegeri nu putem să luăm
Întrebată de realizatoarea Anca Alexandrescu dacă PSD vehiculează scenariul imposibilității ajungerii la anticipate pentru că s-ar teme de rezultatul acestora, Lia Olguța Vasilescu a afirmat că nu există așa ceva.
Cred că am spus de nenumărate ori că noi un scor mai mic decât cel care a fost luat la ultimele alegeri nu putem să-l luăm niciodată. În primul rând pentru că este organizarea pe care noi o avem în teritoriu ca partid.
Dar ca să conchidem cu alegerile anticipate, presupunând că ar fi.
Presupunând că, hai să zicem, polul acesta de dreapta, USR, PNL, ar lua nu 25% cât are în sondaje, ar lua 35%, ar lua 40%. Cu cine se aliază? Cu AUR sau cu PSD? Păi ambele partide (PNL și USR - N.R.) au deja aprobări date la partidele lor că nu vor face niciodată alianță, da?
O eventuală guvernare cu AUR? „Mi-e greu să spun”
Întrebare: Dar PSD-ul ar guverna cu AUR în cazul unor alegeri anticipate dacă ies din nou primele două clasate și se va inversa, probabil, ordinea?
„Mi-e greu să vă spun acum, pentru că atunci când intri la guvernare cu un partid ar trebui să fie un partener foarte serios în care să ai încredere că ceea ce promite se și ține de cuvânt”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.