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Politica· 2 min citire
Eugen Tomac, despre alegerile anticipate: „Sunt prea riscante. Riscăm să pierdem enorm”
Eugen Tomac
Consilierul prezidențial Eugen Tomac consideră că organizarea de alegeri prezidențiale anticipate reprezintă o opțiune „prea riscantă” pentru România în contextul actual și susține că cea mai rațională variantă este identificarea unei soluții de compromis pentru guvernarea țării.
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