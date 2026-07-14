Sorin Grindeanu, mesaj tăios: 'Niciodată nu am răspândit ură. Nu am îndemnat pe nimeni să pună mâna pe ciomege să le rupă spinarea adversarilor politici.”

PSD își va respecta absolut toate angajamentele, dar nu va vota 'la impuse' așa cum vrea Guvernul demis, a transmis, marți, președintele partidului, Sorin Grindeanu.
'România se confruntă de 10 luni cu o criză economică profundă, agențiile de rating sunt aici și atârnăm de un fir de ață să nu ne ducem în junk, însă corul digital și de sclavi media ai lui Bolojan continuă să vândă teza ieftină anti-PSD. Ura hrănește doar minți bolnave, dar nu potolește foamea. Dincolo de propaganda grețoasă, adevărul este că românii abia se ajung cu banii de la o lună la alta. Când nu ai bani de facturi, nu te poți gândi nici la viitor. Vina PSD?! Mare, indiscutabil. Am pus uneori mai presus stabilitatea țării și am acceptat măsuri de dreapta care loveau direct în inima electoratului nostru', a scris Grindeanu, pe Facebook.
Săgeți către oponenți
Liderul PSD a adăugat că social-democrații au fost uneori 'aroganți', 'autosuficienți' sau nu au înțeles schimbările 'profunde' din societate, însă mereu au construit.
'Eu am făcut 500 de km de autostradă. Și niciodată nu am răspândit ură. Nu am îndemnat pe nimeni să pună mâna pe ciomege să le rupă spinarea adversarilor politici. Nu am considerat că sudalma unsuroasă este crez politic. Nu i-am catalogat pe ceilalți ca fiind niște 'idioți fără dinți'. Și nu am tropăit niciodată cu luminițele aprinse la telefoane prin Piață urlând descreierat că cine nu sare ia condamnare. Astăzi - vedem cum România este ruptă din nou în două de dorința unui fals Mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el. Cine să conducă două ministere dacă pleacă Bolojan, nu-i așa?! Prețul pentru ca ei să rămână agățați de putere este prețul pe care trebuie să îl plătească milioane de români și firme românești în fiecare zi', a susținut Sorin Grindeanu.
Importanța PNRR
Potrivit liderului PSD, de aceea, miliardele din PNRR sunt vitale pentru România.
'PSD își va respecta absolut toate angajamentele. Ilie, nu te mai chinui să silabisești de pe bilețele ce am zis de-a lungul timpului... rămâne totul valabil! Dar PSD nu va vota la impuse așa cum vrea Guvernul demis. Nu vom vota o lege a salarizării care taie din banii oamenilor. O vom corecta! Nu vom vota o lege care închide noi capacități de producție de energie, după ce marea liberalizare de dreapta deja a scumpit curentul cu 60%. Nu vom vota legi care ciuntesc din atribuțiile ANI și le rezolvă unor useriști în frunte cu Fritz problemele de incompatibilitate și conflict de interese. Atunci când este vorba de miliardele țării, cred că jocul politic trebuie să înceteze și sa primeze responsabilitatea', a menționat Grindeanu.
El i-a transmis premierului demis să nu mai întârzie punerea acestor proiecte în transparență și să le trimită urgent la Parlament.
'Ceasul ticăie... În rest - zvârcoliți-vă cât vreți. PSD este în opoziție. Și va vota transparent doar în interesul oamenilor și al României!', a completat președintele social-democraților.