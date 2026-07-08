Pîrcălăbescu, Romarm: România poate deveni un hub regional de producție pentru industria de apărare NATO

Industria națională de apărare trebuie să producă valoare adăugată, să fie competitivă și sustenabilă din punct de vedere economic. O spune directorul general al Romarm, Răzvan Pîrcălăbescu, prezent la Ankara, în marja summitului NATO, la forumul „From Fragmented Procurement to a Regional Production Hub”, organizat de The Aspen Institute.
Potrivit oficialului Romarm, industria de apărare din statele membre NATO trebuie să colaboreze mai strâns pentru a dezvolta capacitățile de producție necesare asigurării securității Alianței.
Statele NATO generează aproximativ 50% din PIB-ul global. În acest context, industria de apărare trebuie să aducă plusvaloare iar investițiile nu trebuie să se limiteze la producția militară, ci să vizeze și cercetarea-dezvoltarea, inteligența artificială și tehnologiile cu utilizare duală (dual-use).
“România are potențialul de a deveni un actor important în lanțul industrial al NATO. Obiectivul nostru este dezvoltarea capacităților de producție pentru muniție în calibre NATO, precum și pentru echipamente de înaltă tehnologie, inclusiv drone aeriene, navale și terestre”, mai spune Răzvan Pîrcălăbescu.
Industria națională de apărare dispune de peste 150 de companii acreditate și poate oferi soluții moderne pentru provocările actuale de securitate. Acesta a detaliat câteva soluții, propuse în România.
“În cadrul Romarm, la Carfil este dezvoltată o dronă aeriană, iar la Automecanica Moreni este în dezvoltare o dronă terestră (UGV). În colaborare cu parteneri români din sectorul privat, sunt dezvoltate și sisteme anti-dronă”, continuă Pîrcălăbescu care susține că România poate deveni un hub regional de producție pentru industria de apărare NATO.
“Sunt capabilități care pot fi puse la dispoziția Ministerului Apărării Naționale pentru testare și utilizare într-un timp foarte scurt. Produsele industriei românești sunt deja apreciate pe piețele externe, aproximativ 80% din cifra de afaceri a Romarm provenind din exporturi. Cu toate acestea, accesul la comenzile interne rămâne dificil”, mai explică șeful Romarm.
Pentru dezvoltarea sustenabilă a industriei de apărare, potrivit lui Răzvan Pîrcălăbescu sunt esențiale trei direcții clare: extinderea producției de muniție și integrarea în programele NATO, investițiile în cercetare, dezvoltare și tehnologii avansate, inclusiv inteligență artificială și sisteme autonome și consolidarea parteneriatelor dintre companiile românești și aliații NATO, astfel încât producția să fie realizată în România.