Pîrcălăbescu, Romarm: România poate deveni un hub regional de producție pentru industria de apărare NATO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 15:58

Industria națională de apărare trebuie să producă valoare adăugată, să fie competitivă și sustenabilă din punct de vedere economic. O spune directorul general al Romarm, Răzvan Pîrcălăbescu, prezent la Ankara, în marja summitului NATO, la forumul „From Fragmented Procurement to a Regional Production Hub”, organizat de The Aspen Institute.

Distribuie articolul