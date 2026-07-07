Realitatea.NET
Economie· 1 min citire

Legea pensiilor încălcată imediat după adoptare. Oamenii au pierdut mii de lei din cauza înghețării și a inflației

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 iul. 2026, 17:34
SursăRealitatea PLUS

Datele care arată câți bani au pierdut seniorii din cauza încălcării legii și a scumpirilor uriașe! Potrivit simulărilor făcute de asociațiile de pensionari, un român cu pensia minimă a pierdut într-un an 1.500 de lei din cauza blocajului. În plus, datele arată că cei care încasează indemnizația minimă sunt nevoiți să aloce doar 42 de lei pe zi pentru mâncare, facturi și medicamente.

Pensionarii cer în instanță indexarea pensiilor de anul viitor

În situația doamnei sunt din ce în ce mai mulți pensionari din întreaga țară. Legea care spune că pensiile trebuie indexate a rămas pe hârtie.

Potrivit Fundației pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului, fără indexare pierderea anuală pentru un pensionar cu 1.200 de lei este de 1.500 de lei. Un pensionar cu 3.000 de lei are o pierdere anuală de peste 4.000 de lei, iar unul cu 5.000 de lei pierde peste 11.000 de lei.

Unii pensionari au dat în judecată casele de pensii și cer aplicarea legii. Alții se împrumută la casele de ajutor reciproc.

Doi ani de înghețare și inflație uriașă

Pensia minimă – 1.281 de lei - pierdere anuală 1.500 lei

Pensie - 3.000 de lei - pierdere anuală 4.300 lei

Pensii mai mari (peste 5.000 de lei) – pierdere anuală 11.100 lei

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pensii romaniaindexare pensiiinflatie romania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe