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Economie· 1 min citire
Legea pensiilor încălcată imediat după adoptare. Oamenii au pierdut mii de lei din cauza înghețării și a inflației
Publicat7 iul. 2026, 17:34
SursăRealitatea PLUS
Datele care arată câți bani au pierdut seniorii din cauza încălcării legii și a scumpirilor uriașe! Potrivit simulărilor făcute de asociațiile de pensionari, un român cu pensia minimă a pierdut într-un an 1.500 de lei din cauza blocajului. În plus, datele arată că cei care încasează indemnizația minimă sunt nevoiți să aloce doar 42 de lei pe zi pentru mâncare, facturi și medicamente.
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