Leasing pentru camioane — financiar sau operațional? Ce variantă alegi pentru afacerea ta?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 19:21

În domeniul transportului rutier, deciziile legate de achiziția și administrarea flotei influențează direct capacitatea de dezvoltare a afacerii tale. Fie că operezi câteva vehicule comerciale sau coordonezi o flotă extinsă de camioane grele, alegerea unei soluții de leasing camioane poate avea impact asupra fluxului de numerar, profitabilității și flexibilității operaționale pe termen lung.

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