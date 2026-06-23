Nicușor Dan, după consultările cu liderii politici: ”Se conturează varianta unui guvern minoritar”

Publicat 23 iun. 2026, 21:02 Actualizat 23 iun. 2026, 21:05

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis, marţi seară, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare, că varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, bazat pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil.

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