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Nicușor Dan, după consultările cu liderii politici: ”Se conturează varianta unui guvern minoritar”
FOTO: Arhivă
Publicat23 iun. 2026, 21:02
Actualizat23 iun. 2026, 21:05
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis, marţi seară, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare, că varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, bazat pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil.
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