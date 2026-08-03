BĂTĂLIA PENTRU ENERGIE | Dunărea, deviată pentru salvarea sistemului național

Alertă la Cernavodă, unde situația devine tot mai dificilă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Armata a detonat o stâncă pentru a ajuta circulația apei, iar patru barje trebuie scufundate de urgență. Mai mult, Reactorul 2 ar putea fi oprit din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării, ceea ce ar pune și mai multă presiune pe sistemul energetic.
În timp ce USR blochează lucrările la 7 hidrocentrale, România riscă să piardă producție internă și să fie nevoită să cumpere energie din import, la prețuri tot mai mari. În timp ce Bolojan se agață de scaunul de premier, românii se confruntă deja cu facturi tot mai mari la energie, iar o reducere a producției interne ar putea pune și mai multă presiune pe prețuri.
Armata Română a intervenit la Dunăre pentru a asigura un debit mai mare de apă către centrala de la Cernavodă. După un prim eșec, geniștii au aruncat în aer stânca Pârjoaia.
Fără această intervenție, România riscă să piardă producție internă și să fie nevoită să cumpere energie din import, la prețuri tot mai mari.
O macara de mare tonaj va scoate resturile și pietrele din apă, iar în zilele următoare patru barje vor fi scufundate pentru a ajuta la devierea apei către Cernavodă.
Ministrul interimar Radu Miruță spune că detonarea controlată a stâncii de pe Brațul Bala rezolvă un blocaj care a împiedicat timp de aproape trei decenii devierea unui debit mai mare către Dunărea Veche.
Mai exact, stânca reprezenta un obstacol cunoscut încă din 1953, de 73 de ani. Nivelul scăzut al Dunării a readus-o în prim-plan pentru că amenința funcționarea normală a centralei nucleare de la Cernavodă.
Culmea, USR a blocat la Curtea Constituțională legea care ar fi permis finalizarea hidrocentralelor abandonate, exact într-un moment în care echilibrul dintre producție și consum devine tot mai fragil.
Acum, din cauza secetei cumplite, imaginile de pe Dunăre sunt dezolante. În locul fluviului au rămas dune uriașe de nisip, iar un debit suficient al Dunării este vital pentru răcirea celor două reactoare aflate în funcțiune.
Centrala de la Cernavodă este un obiectiv strategic pentru sistemul energetic național, iar oprirea reactorului 2 ar duce la o scădere a producției de energie cu 20%. România a cheltuit miliarde în ultimii ani în fotovoltaice și eoliene, fără a investi însă în stații de stocare. Iar specialiștii spun că închiderea centralelor pe cărbune, fără a pune nimic în locul lor, pune în pericol întregul sistem energetic, căci România nu poate funcționa fără un mix energetic.
Un material marca REALITATEA PLUS, direct de la Cernavodă.