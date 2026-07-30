45 de ani de la nunta Prințului Charles cu Diana. Detaliile mai puțin cunoscute din spatele celei mai urmărite ceremonii regale

Publicat 30 iul. 2026, 10:03 Actualizat 30 iul. 2026, 10:17

Au trecut 45 de ani de la nunta care a ținut o lume întreagă cu ochii la televizor. La 29 iulie 1981, Prințul Charles și Diana Spencer și-au unit destinele într-o ceremonie urmărită de peste 750 de milioane de oameni, iar povestea din spatele unuia dintre cele mai celebre evenimente regale continuă să fascineze și astăzi.

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