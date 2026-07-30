45 de ani de la nunta Prințului Charles cu Diana. Detaliile mai puțin cunoscute din spatele celei mai urmărite ceremonii regale

Au trecut 45 de ani de la nunta care a ținut o lume întreagă cu ochii la televizor. La 29 iulie 1981, Prințul Charles și Diana Spencer și-au unit destinele într-o ceremonie urmărită de peste 750 de milioane de oameni, iar povestea din spatele unuia dintre cele mai celebre evenimente regale continuă să fascineze și astăzi.
Ceremonia religioasă dintre Prințul Charles și Diana Spencer a avut loc la 29 iulie 1981, în Catedrala St. Paul din Londra, și a fost transmisă în direct în întreaga lume.
Evenimentul a fost urmărit de peste 750 de milioane de telespectatori și a rămas unul dintre cele mai urmărite momente din istoria televiziunii.
Rochia Dianei, păstrată în secret până în ziua nunții
Unul dintre cele mai comentate elemente ale ceremoniei a fost rochia de mireasă purtată de Diana Spencer.
Creată de designerii Elizabeth și David Emanuel, ținuta impresiona prin trena de peste șapte metri și voalul amplu, fiind concepută pentru a crea imaginea unei prințese din povești.
Pentru a evita scurgerile de informații către presă, creatorii rochiei au păstrat proiectul în strictă confidențialitate și au realizat mai multe variante de lucru.
Înainte de nuntă, Diana a pierdut considerabil în greutate, pe fondul tulburării alimentare despre care avea să vorbească ulterior în mod public. În declarațiile sale, ea a explicat că talia i s-a redus semnificativ în lunile premergătoare ceremoniei, ceea ce a impus ajustări repetate ale rochiei până aproape de momentul în care a pășit spre altar.
Ceremonia care a schimbat unele tradiții regale
Nunta din 1981 a marcat și câteva premiere pentru monarhia britanică.
Diana Spencer a fost prima mireasă fără un titlu regal propriu care s-a căsătorit cu moștenitorul tronului britanic după mai multe generații. Totodată, ceremonia a fost organizată la Catedrala St. Paul, și nu la Westminster Abbey, pentru a putea găzdui un număr mai mare de invitați, peste 3.500.
Un alt moment intens comentat a fost cel al jurămintelor. Diana a ales să nu includă în promisiunile de căsătorie formularea tradițională prin care soția se angaja să i se supună soțului.
Nunta prințul Charles și a Dianei Spencer/ Profimedia
Sărutul de pe balcon a devenit o tradiție regală
După încheierea ceremoniei, Charles și Diana au apărut pe balconul Palatului Buckingham, unde s-au sărutat în fața mulțimii adunate pentru a-i saluta.
Momentul a devenit unul dintre simbolurile nunții și a fost repetat ulterior și de alte cupluri regale, inclusiv de Prințul William și Catherine, Prințesa de Wales, la căsătoria lor din 2011.
Interesul pentru eveniment s-a menținut și în anii următori. În 2014, o felie din tortul de nuntă al cuplului a fost vândută la licitație pentru 1.375 de dolari.