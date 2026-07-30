Suferința persistentă din zona pelvină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 09:44

Durerea joasă abdominală poate avea multe cauze, iar atunci când durează luni de zile devine dificil de suportat și de explicat. Uneori, investigațiile inițiale nu arată o cauză evidentă, dar simptomul rămâne real.

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