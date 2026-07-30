Suferința persistentă din zona pelvină

Durerea joasă abdominală poate avea multe cauze, iar atunci când durează luni de zile devine dificil de suportat și de explicat. Uneori, investigațiile inițiale nu arată o cauză evidentă, dar simptomul rămâne real.
Durerea pelvină cronică poate fi legată de afecțiuni ginecologice, urinare, digestive, musculare sau neurologice. Endometrioza, adenomioza, sindromul de vezică dureroasă, sindromul de intestin iritabil, tensiunea planșeului pelvin sau durerile neuropate pot produce manifestări asemănătoare. De aceea, abordarea trebuie să fie atentă și etapizată, nu redusă la ideea că ecografic nu se vede nimic.
Tratamentul depinde de mecanismul dominant al durerii și poate include medicație, fizioterapie pentru planșeul pelvin, tratament hormonal, intervenții minim invazive sau suport psihologic. Scopul nu este doar găsirea unei singure cauze, ci reducerea durerii și îmbunătățirea funcției. O abordare multidisciplinară este adesea cea mai utilă, mai ales când simptomele sunt persistente.
Ai grijă de tine!
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