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Sanatate· 2 min citire
Urologul profesor dr. Dan Mischianu, semnal de alarmă pentru guvernanți: „Este degringoladă. Sistemul e subfinanțat, nu mai avem asistente, nu avem brancardieri”
general maior (rez.) medic profesor universitar dr. Dan – Liviu Dorel Mischianu
Publicat29 iul. 2026, 23:29
Actualizat29 iul. 2026, 23:33
SursăRealitatea Plus
Semnal de alarmă tras de unul dintre medicii eminenți ai României, profesorul universitar Dan Mischianu, șeful Clinicii de Urologie a Spitalului Militar „Carol Davila”. În exclusivitate la emisiunea "Miza Zilei" de la Realitatea Plus, medicul militar a criticat în termeni duri afirmațiile premierului demis Ilie Bolojan despre sistemul de sănătate, semnalând faptul că cei care au luat decizii atât de controversate nu cunosc realitățile din sistem.
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