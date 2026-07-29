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Sanatate· 2 min citire

Urologul profesor dr. Dan Mischianu, semnal de alarmă pentru guvernanți: „Este degringoladă. Sistemul e subfinanțat, nu mai avem asistente, nu avem brancardieri”

general maior (rez.) medic profesor universitar dr. Dan – Liviu Dorel Mischianu

general maior (rez.) medic profesor universitar dr. Dan – Liviu Dorel Mischianu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 23:29
Actualizat29 iul. 2026, 23:33
SursăRealitatea Plus

Semnal de alarmă tras de unul dintre medicii eminenți ai României, profesorul universitar Dan Mischianu, șeful Clinicii de Urologie a Spitalului Militar „Carol Davila”. În exclusivitate la emisiunea "Miza Zilei" de la Realitatea Plus, medicul militar a criticat în termeni duri afirmațiile premierului demis Ilie Bolojan despre sistemul de sănătate, semnalând faptul că cei care au luat decizii atât de controversate nu cunosc realitățile din sistem.

Medicul, cu peste jumătate de secol de experiență, spune că situația a devenit critică

„Este o degringoladă ceea ce se întâmplă în momentul de față. Sistemul este subfinanțat. Asistentele medicale lipsesc. La mine, în secție, lipsesc brancardierii. Nu mai avem brancardieri. Noroc cu acești medici rezidenți… ne ajută și la căratul bolnavilor de pe masa de operație până la saloane., a declarat Dan Mischianu.

Profesorul a scos în evidență și faptul că România are în prezent mai mulți medici decât în 1989, la o populație mai mică, dar sistemul nu îi folosește eficient.

Situația este critică, numărul operațiilor a fost redus pentru că nu sunt suficiente infirmiere

„În 1989 existau 40.000 de medici. Acum sunt 62.453 de medici cu drept de liberă practică și 9.288 de rezidenți. Forță de muncă există, dar nu este bine încadrată și bine folosită. (...) Lucrurile cred că nu mai pot să continue mult așa. Spre exemplu, săptămâna aceasta, de comun acord cu șeful de secție — eu conduc disciplina de urologie din Spitalul Militar Central, sau Spitalul Universitar de Urgență Militar Central — am stabilit ca luni, marți și miercuri, adică trei zile, să nu operăm nimic. Am operat doar urgențe și doar cazuri de neoplazie. Pacienților pe care nu-i operăm le spunem că nu au programare, nu le spunem pe față: «Domnule, n-avem cu cine să te ducem la salon, că n-avem infirmiere», că operația nu se sfârșește în momentul în care chirurgul a pus firele de sutură. Operația se sfârșește în momentul în care infirmiera a făcut ordine și curățenie în teatrul de luptă, în teatrul de război — apropo că mi-ați declinat și calitatea că am grad de general în retragere, general medical.”

În final, profesorul Dan Mischianu a avertizat că, în actualul context, sistemul riscă să se prăbușească: „Lucrurile nu mai pot continua mult așa. Parteneriatul public-privat a condus la o proastă conducere a sistemului. Sunt manageri, eu le zic ‘menajeri’, tot felul de neaveniți. Sistemul nu mai poate funcționa.”

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