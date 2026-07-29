Urologul profesor dr. Dan Mischianu, semnal de alarmă pentru guvernanți: „Este degringoladă. Sistemul e subfinanțat, nu mai avem asistente, nu avem brancardieri”

Publicat 29 iul. 2026, 23:29 Actualizat 29 iul. 2026, 23:33 Sursă Realitatea Plus

Semnal de alarmă tras de unul dintre medicii eminenți ai României, profesorul universitar Dan Mischianu, șeful Clinicii de Urologie a Spitalului Militar „Carol Davila”. În exclusivitate la emisiunea "Miza Zilei" de la Realitatea Plus, medicul militar a criticat în termeni duri afirmațiile premierului demis Ilie Bolojan despre sistemul de sănătate, semnalând faptul că cei care au luat decizii atât de controversate nu cunosc realitățile din sistem.

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