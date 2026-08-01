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Justitie· 1 min citire
Lovitură în instanță pentru Marina Pandarof, "blonda lui Coldea". Decizia i-a dat toate planurile peste cap
Marina Pandarof si Florian Coldea
Publicat1 aug. 2026, 14:39
SursăRealitate Plus
Lovitură în instanță pentru „blonda lui Coldea”. Marina Pandarof nu mai poate părăsi țara, asta după ce abia se întorsese de la Paris. Magistrații i-au respins solicitarea, suspectând că, în acest fel, încearcă să scape de condamnarea la muncă în folosul comunității, potrivit jurnalistei Realitatea Plus Alessia Păcuraru.
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