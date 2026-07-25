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Social· 2 min citire
Traseul periculos al dronelor din România: Una a trecut peste case în Deltă, alta a zburat în zigzag spre Capitală
Publicat25 iul. 2026, 15:28
SursăRealitatea PLUS
Președintele și ministrul Apărării au o diferență de 400 de metri și privind locul doborârii. Dacă Nicușor Dan a postat că a avut loc la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe, Radu Miruță a anunțat că la 9,6 km. Sunt si ore diferite= anunțate de Nicușor Dan și Radu Miruță pentru doborârea dronei din Deltă. Primul care a anunțat că o dronă a fost doborâtă la 8.30. Radu Miruță a anunțat și el pe Facebook că doborârea a avut loc „în această dimineață, la ora 8:34”, conform Realitatea PLUS.
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