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Economie· 1 min citire
SANITAS: Niciun scenariu favorabil pentru angajații din sănătate în proiectul Legii salarizării
Grevă SANITAS
Reprezentanții Federației SANITAS susțin că actualul proiect al Legii salarizării nu este favorabil angajaților din sistemul sanitar, indiferent de scenariul analizat. Concluzia a fost anunțată după o ședință de lucru de opt ore desfășurată la Ministerul Sănătății.
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